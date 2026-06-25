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    Börse, Baby!

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    SpaceX: Aktie zu billig, um wahr zu sein?

    Die SpaceX-Aktie erlebt nach einem turbulenten IPO und rasanten Kursanstiegen einen Abverkauf. Bietet ein Kauf riesige Chancen oder knallt die Aktie auf den Boden der Tatsachen?

    Börse, Baby! - SpaceX: Aktie zu billig, um wahr zu sein?
    Foto: Malcolm Denemark - Florida Today/AP

    Es war der größte Börsengang in der Geschichte: Der SpaceX-IPO. Wenn man sich den Unternehmens-Prospekt durchliest, dann fällt auf: Da ist viel Zukunftsmusik drin, vor allen Dingen, wenn die Rede von der Besiedlung fremder Planeten ist. 

    Was nun ist Fisch, was Fleisch bei dieser Aktie?

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    Nach dem raketenhaften Anstieg der Anteilsscheine, verlor der Kurs an Schub und fiel vom Bewertungshimmel. Ohnehin äußern sich viele Analysten spektisch zu der Bewertung der Papiere. 

    Mittlerweile macht das auch die Shortseller aufmersam. Die Aktie kratzt jetzt knapp oberhalb ihres Ausgabepreises. Und die Leerverkäufer haben ihre Wetten auf weitere Kursverluste der Aktie von Elon Musk erhöht, teilt das Daten- und Analyseunternehmen Ortex Technologies am Mittwoch mit.

    Laut Ortex liegt das Short-Interesse an SpaceX, also die Gesamtzahl der leerverkauften Aktien als Prozentsatz der insgesamt für den öffentlichen Handel verfügbaren Aktien, bereits bei13 Prozent.

    Nach dem Mega-IPO und dem Kursanstieg der Aktie: Knallt die SpaceX-Rakete jetzt auf den Boden der Tatsachen?

    Wir haben uns die Bewertung der Aktie & ihre Kursziele angeschaut. Dabei haben wir so manche Überraschung entdeckt, die kaum jemand einpreist.

    Unseren fairen Wert für die SpaceX-Aktie hört ihr in der Sendung!

    "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,27 % und einem Kurs von 142,0EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! SpaceX: Aktie zu billig, um wahr zu sein? Die SpaceX-Aktie erlebt nach einem turbulenten IPO und rasanten Kursanstiegen einen Abverkauf. Bietet ein Kauf riesige Chancen oder knallt die Aktie auf den Boden der Tatsachen?
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