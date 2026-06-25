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    TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG passt 2025-Abschluss an Branicks AG

    Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG informiert über eine Verschiebung ihres Abschlusszeitplans 2025 infolge der neuen Terminierung der Branicks Group AG.

    TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG passt 2025-Abschluss an Branicks AG
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WKN 750100, ISIN DE0007501008).
    • Mitteilung veröffentlicht als Insiderinformation (Art. 17 VO (EU) Nr. 596/2014) in München am 25.06.2026 über EQS News.
    • Anpassung des Zeitplans für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025.
    • Grund: neue Terminierung der Branicks Group AG; TTL richtet sich nach deren Zeitplan.
    • Branicks Group AG hat angekündigt, ihren Abschluss spätestens am 27.07.2026 zu veröffentlichen.
    • TTL will in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer den geprüften Jahres- und Konzernabschluss unmittelbar danach fertigstellen und strebt die Veröffentlichung bis spätestens 31.08.2026 an; Ansprechpartner: Theo Reichert (Vorstandsvorsitzender) und Kornelia Kneissl (K2K GmbH, Presse/Investorenkontakt).

    Der Kurs von TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,72 % im Minus.


    TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

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    ISIN:DE0007501009WKN:750100
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