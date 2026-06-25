Maschinenbauer rechnen 2026 nicht mehr mit Wachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau rechnet nicht mehr mit einer Produktionsausweitung im laufenden Jahr. Der Branchenverband VDMA senkt seine Jahresprognose eines preisbereinigten Wachstums von vormals ein Prozent auf Null. Wichtiger Grund sind die Folgen des Iran-Kriegs, der Unsicherheit und Inflation angetrieben habe. Auch berichteten die Unternehmen zunehmend von Störungen in den Lieferketten.

"Wir gehen davon aus, dass die reale Produktion 2026 zum Vorjahr nicht wächst", sagt VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. In den ersten vier Monaten habe die Produktion real 2,6 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Man rechne aber mit einer Besserung im Laufe des Jahres. Grundsätzlich bleibe der weltweite Bedarf nach innovativen Maschinen und Anlagen groß./ceb/DP/nas



