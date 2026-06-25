ROUNDUP
Weniger Vorsorgekosten für Pauschalreisen ab November
- DRSF senkt Entgelt für Pauschalreisen auf 0,25 Prozent
- Halbierung des Satzes spart Veranstaltern rund 70 Mio
- Ansprüche von rund 24 Mio Reisenden bleiben geschützt
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Reiseveranstalter müssen bei Pauschalreisen künftig weniger Vorsorge gegen Insolvenzen treffen. Der Deutsche Reisesicherungsfonds (DRSF) hat erneut die Entgelte gesenkt, die für jede Reise gezahlt werden müssen. Sie betragen zum 1. November nur noch 0,25 Prozent des jeweils absicherungspflichtigen Umsatzes, wie der Fonds mitteilt.
Das ist eine Halbierung gegenüber dem aktuellen Satz von 0,5 Prozent. Bereits im vergangenen Jahr waren die Beiträge zweimal gesenkt worden, weil der 2021 nach der Thomas-Cook-Pleite eingerichtete Fonds nach ersten Fällen als überkapitalisiert galt. Die Branche hatte daher weitergehende Entlastungen verlangt.
Reisende sind abgesichert
"Wir stellen sicher, dass Pauschalreisende im Insolvenzfall eines bei uns abgesicherten Reiseveranstalters ihren Urlaub fortsetzen können, sicher nach Hause kommen und das ihnen zustehende Geld zurückerhalten. Damit schützen wir die Ansprüche von rund 24 Millionen Reisenden pro Jahr", betont Fonds-Geschäftsführer Andreas Gent.
Die Maßnahme soll Reiseveranstaltern jährlich etwa 70 Millionen Euro einsparen. Gleichzeitig werden die von den Veranstaltern zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen um rund 560 Millionen Euro reduziert. Der Deutsche Reiseverband (DRV) begrüßte die Entscheidung als wichtiges Signal für die Branche, verlangte aber weitere Entlastungen.
Der Großveranstalter Tui hält sogar eine Absenkung der Gebühren auf Null für möglich, ohne die Absicherung der Kunden zu vernachlässigen. Mit einer professionellen Anlagestrategie könne das Fondsvermögen von rund einer Milliarde Euro durch Verzinsung weiter ausgebaut werden, teilt der Konzern mit./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,33 % und einem Kurs von 7,71 auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +5,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,46 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,94 %/+16,94 % bedeutet.
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TUI hält Sommersaison nicht für verloren
TUI sieht die Nachfrage für den Sommer stabil. Deutschland-Chef Benjamin Jacobi (Foto) berichtet über aktuelle Buchungsimpulse für die Türkei und Ägypten. Zugleich baut der Veranstalter das Angebot an Familienhotels mit Wasserparks, günstigen Drei-Sterne-Plus-Angeboten und mehrtägigen Erlebnisbausteinen aus.
Die Verunsicherung ist vorbei", sagte TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi bei einem Medientermin in Berlin. Nach dem Einbruch der Nachfrage für Ägypten und die Türkei infolge des Kriegs im Iran kehre das Interesse an beiden Reisezielen spürbar zurück.
TUI spricht von anhaltender Nachfrage nach Pauschalreisen, aber auch von einem veränderten Buchungsverhalten. Viele Familien hätten früh geplant, andere Kunden entschieden sich wieder deutlich kurzfristiger. "Noch nie lagen langfristige Planung und spontane Reiseentscheidungen so nah beieinander wie in diesem Sommer", sagt Jacobi.
Antalya liegt vor Mallorca
Dynamisch entwickelt sich nach Angaben von TUI die Türkei. Antalya habe die Spitzenposition in der Sommerhitliste zurückerobert und liege vor Mallorca sowie den griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Jacobi spricht von einem "Destinationsrennen", dessen Ausgang noch offen sei. Zu den meistgebuchten Sommerzielen gehörten außerdem Hurghada, Fuerteventura, Gran Canaria, Dalaman und Teneriffa. Zunehmend eng wird es nach Angaben des Veranstalters auf Djerba in Tunesien sowie auf den kleineren griechischen Inseln Santorin, Mykonos, Zakynthos und Samos.
"Splashworld" bündelt Wasserpark-Hotels
Zum Start der Sommerferien führt TUI im deutschen Markt das Konzept Splashworld ein. Darunter bündelt der Konzern 25 Hotels mit direktem oder nahem Zugang zu Wasserparks. Die Häuser liegen in Familienzielen wie der Türkei, Griechenland, Ägypten und Spanien sowie in Mexiko und der Dominikanischen Republik.
Neu hinzugekommen sind auch zwei TUI Kids Clubs in Deutschland, in der Lüneburger Heide und an der Mosel. Am Gardasee hat zudem der erste TUI Kids Club Italiens eröffnet. Für preisbewusste Kunden wurde das Drei-Sterne-Plus-Angebot bei TUI Suneo erweitert.
Europa bleibt Schwerpunkt
Rund 80 Prozent der TUI-Kunden buchen ihren Sommerurlaub innerhalb Europas. Im Fokus stehen Ziele rund um das Mittelmeer, die Kanaren und die Kapverden. Auf der Fernstrecke bleiben die USA im TUI-Portfolio vorn. Auf der östlichen Langstrecke liegt Thailand an der Spitze. Dynamisch entwickeln sich laut TUI außerdem Mauritius, Kanada, Vietnam, Mexiko und Costa Rica.
Zugleich werde der Urlaub individueller, berichtet Steffen Boehnke, Direktor der Luxussparte Airtours. Adults-only-Hotels, Soloreisen und persönliche Auszeiten gewinnen demnach an Bedeutung. Auch Ausflüge, Natur- und Kulturerlebnisse sowie mehrtägige Touren seien stärker gefragt.
Um die Saison in wichtigen Zielen zu verlängern, legt TUI, wie bereits in den Vorjahren zusätzlichen Flugkapazitäten nach Heraklion im November auf. Auch ausgewählte Ganzjahresziele sollen ausgebaut werden. Genannt werden Boa Vista, Sansibar, Curaçao, Vietnam und Japan. Auf Boa Vista plant TUI etwa einen neuen Robinson Club, der 2027 eröffnen soll.
https://www.reisevor9.de/inside/tui-haelt-sommersaison-nicht-fuer-verloren
SEHR GUT FÜR UNS!!!!!!!
TUI setzt zusätzlich auf neue Vertriebswege und startet mit Lidl eine Kooperation, um unsere Angebote in einem weiteren Vertriebskanal sichtbar zu machen.
Lidl gehört zu den reichweitenstärksten Handelsunternehmen Europas – mit tausenden Filialen, einer enormen Printreichweite und einer sehr aktiven digitalen Kundenbasis. Diese Plattform nutzen wir künftig, um TUI Angebote zu platzieren und neue Nachfrage zu generieren.
Ab 25. Juni ist TUI mit ausgewählten Angeboten im Lidl Reiseflyer vertreten, ab 2027 auch im Lebensmittelflyer sowie dauerhaft online im Reisebereich von Lidl.
Dabei ist mir besonders wichtig: Diese Kooperation ist eine gezielte Erweiterung der TUI Vertriebswege.
Unser Ziel ist es, zusätzliche Nachfrage zu schaffen, von der wir gemeinsam profitieren.
Die Lidl Zielgruppe weist eine hohe Überschneidung mit der klassischen TUI Kundschaft auf: Familien, Paare und Best Ager, Preis- und Leistungsbewusst, mit solidem Reisebudget und einer hohen Affinität zu Pauschalreisen.
Die enorme Reichweite über Flyer und die App sorgt für eine weite Verbreitung von TUI Angeboten, setzt gezielte Verkaufsimpulse und stärkt gleichzeitig unsere Markenpräsenz sowie die Neukundengewinnung.
Und gerade von dieser Reichweite und Sichtbarkeit profitieren auch Sie:
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|Kunden werden durch Lidl auf TUI Angebote aufmerksam
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|konkrete Angebote schaffen Interesse und Gesprächsanlässe
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|daraus entsteht zusätzlicher Beratungsbedarf
Sie sind unser wichtigster Vertriebskanal – und hierin liegt zugleich unsere gemeinsame Chance: Denn heute suchen Menschen mehr als nur eine Reise. Sie möchten Sicherheit, Orientierung und das gute Gefühl, die richtige Entscheidung zu treffen. Genau dafür stehen Sie – mit Ihrer Erfahrung, Ihrem Gespür und dem persönlichen Kontakt. So wird aus einer Buchung echtes Vertrauen.
Schreiben von Support an Reisebüros
Lass es einfach, oder beschäftige dich mal wirklich eingehend mit der Geschichte dieses Konfliktes. Da muss ich Fyat Recht geben.