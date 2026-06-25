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    Weniger Vorsorgekosten für Pauschalreisen ab November

    Für Sie zusammengefasst
    • DRSF senkt Entgelt für Pauschalreisen auf 0,25 Prozent
    • Halbierung des Satzes spart Veranstaltern rund 70 Mio
    • Ansprüche von rund 24 Mio Reisenden bleiben geschützt
    Weniger Vorsorgekosten für Pauschalreisen ab November
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Reiseveranstalter müssen bei Pauschalreisen künftig weniger Vorsorge gegen Insolvenzen treffen. Der Deutsche Reisesicherungsfonds (DRSF) hat erneut die Entgelte gesenkt, die für jede Reise gezahlt werden müssen. Sie betragen zum 1. November nur noch 0,25 Prozent des jeweils absicherungspflichtigen Umsatzes, wie der Fonds mitteilt.

    Das ist eine Halbierung gegenüber dem aktuellen Satz von 0,5 Prozent. Bereits im vergangenen Jahr waren die Beiträge zweimal gesenkt worden, weil der 2021 nach der Thomas-Cook-Pleite eingerichtete Fonds nach ersten Fällen als überkapitalisiert galt. Die Branche hatte daher weitergehende Entlastungen verlangt.

    Reisende sind abgesichert

    "Wir stellen sicher, dass Pauschalreisende im Insolvenzfall eines bei uns abgesicherten Reiseveranstalters ihren Urlaub fortsetzen können, sicher nach Hause kommen und das ihnen zustehende Geld zurückerhalten. Damit schützen wir die Ansprüche von rund 24 Millionen Reisenden pro Jahr", betont Fonds-Geschäftsführer Andreas Gent.

    Die Maßnahme soll Reiseveranstaltern jährlich etwa 70 Millionen Euro einsparen. Gleichzeitig werden die von den Veranstaltern zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen um rund 560 Millionen Euro reduziert. Der Deutsche Reiseverband (DRV) begrüßte die Entscheidung als wichtiges Signal für die Branche, verlangte aber weitere Entlastungen./ceb/DP/nas







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