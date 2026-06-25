Nach KI- jetzt auch Rüstungsmilliarden? Nokia will ins Drohnen-Geschäft!

Jahrelang war von der Nokia-Aktie fast nichts zu sehen. Zwar steuert der finnische Traditionskonzern mit seiner Übertragungs- und Kommunikationstechnik zum Alltag von Milliarden von Menschen bei, doch das Geschäft ist angesichts der Konkurrenz durch Huawei und Ericsson hart umkämpft. Das Papier taugte lange nur als Dividendentitel, entpuppte sich angesichts der mauen Aktienkursentwicklung gleichzeitig aber auch als sogenannte Value- und Dividendenfalle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neues Leben hauchte den Finnen der Boom bei KI-Rechenzentren ein. Hier hat sich leistungsfähige Übertragungstechnik längst als ebenso wichtig wie Speicher- und KI-Chips entpuppt, denn einerseits müssen die ganzen Server-Racks irgendwie miteinander kommunizieren und andererseits wollen Rechenzentren auch an das Internet angeboten werden.

Der Einstieg von Nvidia adelte Nokia schließlich – in Erwartung von Milliardenumsätzen hat sich die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel trotz jüngster Verluste mehr als verdoppelt.

Drohnenabwehr als neuer Wachstumstreiber?

Doch nicht nur Künstliche Intelligenz, sondern auch Drohnen beziehungsweise Drohnenabwehr sollen künftig das lange von Kommunikationstechnik abhängige Geschäftsmodell diversifizieren und neue Wachstumskanäle erschließen.

Am Donnerstagmorgen hat das Unternehmen angekündigt, sich einem Konsortium anzuschließen, das den finnischen Grenzschutz künftig mit Drohnenabwehrtechnologie der nächsten Generation ausstatten soll. Das Verhältnis zwischen Russland und Finnland ist seit jeher angespannt. Durch den finnischen Beitritt zur NATO hat sich die Stimmung weiter verschlechtert.

Nokia künftig an der Ausrüstung finnischer Grenztruppen beteiligt

Konkret soll die Verteidigungssparte von Nokia zur Entwicklung unbemannter Luftfahrzeuge beitragen. Erste Lösungen sollen bereits im kommenden Jahr getestet und anschließend ab 2028 an die finnischen Grenztruppen ausgeliefert werden. Beitragen will Nokia vor allem mit intelligenten Kommunikationslösungen, die operative mit Erkennungs- und Kontrollsystemen verbinden sollen.

"Zuverlässige und sichere Konnektivität wird unverzichtbar dafür, wie Defensivverbände schnell bewegliche Gefahren erkennen, sie verstehen und auf sie reagieren können", gab Unternehmensvertreter Mikko Hautala in der Pressemitteilung an. Nokia soll mit seiner Expertise zu Echtzeitlösungen beitragen und das nicht nur auf dem Land, sondern auch in maritimen Umgebungen.

Nachricht kommt gut an, Aktie legt weiter zu ...

Am Aktienmarkt kommt die Nachricht über den Markteintritt in das Geschäft mit Drohnenabwehr hervorragend an. Das Papier legte am Handelsplatz in Helsinki am Donnerstag um rund 2,0 Prozent zu und dürfte dabei auch von den starken Quartalszahlen von Micron profitiert haben, welche dem KI-Trade neuen Schwung verleihen.

Insgesamt liegt bei der Aktie ein sehr starker Aufwärtstrend vor, doch weitere Kursgewinne sind keineswegs garantiert. Einerseits liegen im Relative-Stärke-Index (RSI) inzwischen bearishe Divergenzen vor und andererseits ist dieser trotz der jüngsten Konsolidierung der Aktie auf höheren Zeitebenen noch immer stark überkauft mit einem Wochenwert von 74 und einem Monatswert von 83.

Fazit: ... aber fundamental wird die Luft langsam dünn

Auch die Unternehmensbewertung ist inzwischen nicht mehr die günstige, die sie jahrelang war. Für 2026 ist Nokia bereits mit dem 34,5-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, für 2027 steht ein KGV von 28,4 zu Buche. Beide Werte liegen damit um mehr als das Doppelte über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 13,7. Gleichzeitig ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit 2,3 sehr teuer.

Für bereits investierte Anlegerinnen und Anleger sind die Nachrichten vom Donnerstag positiv zu bewerten, weil sie für ein rascheres Gewinnwachstum sorgen könnten, auf das die Aktie mit Blick auf ihre Bewertung dringend angewiesen ist. Ein Grund, jetzt noch einzusteigen sind sie jedoch nicht. Wer die Rallye verpasst hat, sollte sich ein aussichtsreicheres Anlageziel suchen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 12,53EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

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