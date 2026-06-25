BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 41,14EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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