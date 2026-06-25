BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Traton von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 31,86EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar