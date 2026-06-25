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    Russische Schattenflotte? Frankreich stoppt Öltanker

    Russische Schattenflotte? Frankreich stoppt Öltanker
    Foto: Stringer - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Die französische Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker in der Nähe von Sizilien angehalten und überprüft. Das Schiff "Deliver" habe gegen das Seevölkerrecht verstoßen und man habe es am Dienstag gestoppt, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Auf einem von ihm geposteten Video war zu sehen, wie bewaffnete Kräfte das Schiff betraten. Frankreichs Verteidigungsministerin Catherine Vautrin zufolge wird das Schiff verdächtigt, unter falscher Flagge unterwegs gewesen zu sein.

    Macron meinte, der Einsatz gegen die russische Schattenflotte zeige die Entschlossenheit der Europäer. "Wir werden die Schattenflotte nicht Sanktionen umgehen und die russischen Kriegsanstrengungen finanzieren lassen. Vautrin betonte, um die russische Kriegswirtschaft zu bremsen, müssten Finanzierungswege gekappt werden. Das Vorgehen der russischen Schattenflotte sei zudem eine direkte Gefahr für die Sicherheit auf See und für die Umwelt.

    Frankreich hat in den vergangenen Monaten mehrfach Schiffe angehalten, die es verdächtigt, zur russischen Schattenflotte zu gehören./rbo/DP/nas






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