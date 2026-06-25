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    Verteidigung im All

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    Dieser Raumfahrtkonzern sichert sich die Schlüsselrolle bei Japans Satelliten

    MDA Space erhält einen Schlüsselauftrag für Japans neuen Militärsatelliten. Das Projekt stärkt die Position im wachsenden Verteidigungsmarkt.

    Verteidigung im All - Dieser Raumfahrtkonzern sichert sich die Schlüsselrolle bei Japans Satelliten
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der kanadische Raumfahrt- und Technologiekonzern MDA Space hat einen bedeutenden Auftrag für das nächste Verteidigungskommunikationssatellitenprogramm Japans erhalten. Auftraggeber ist Mitsubishi Electric, das vom japanischen Verteidigungsministerium mit dem Nachfolger des Satelliten DSN-2, auch Kirameki-2 genannt, beauftragt wurde.

    MDA Space soll zentrale Komponenten des Satelliten entwickeln und fertigen. Dazu gehören die digitale Nutzlast, Antennen sowie weitere Subsysteme. Das Unternehmen liefert damit wesentliche Technologien für die künftige militärische Kommunikationsinfrastruktur Japans.

    Flexible Abwehr gegen Störungen

    Die britische Niederlassung von MDA Space wird die Kerntechnologie für eine moderne Mehrstrahl-Nutzlast bereitstellen. Diese verfügt über digitales Beamforming und kann im Orbit flexibel neu konfiguriert werden. Die Technologie soll Kommunikationsverbindungen auch unter schwierigen Bedingungen stabil halten und besser gegen Störversuche schützen.

    Die Antennensysteme und ein analoger Repeater werden am Standort Montréal entwickelt, gefertigt und getestet. Anschließend gehen die Komponenten nach Japan. Dort übernimmt Mitsubishi Electric die Endmontage sowie die Integration und Erprobung des Satelliten.

    Zusätzlich kommen bewährte Produkte von MDA Space für die ausfahrbaren Mechanismen von Triebwerken und Reflektoren zum Einsatz.

     

    Rückenwind für das Auftragsbuch

    Der Auftrag soll im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 in den Auftragsbestand von MDA Space aufgenommen werden. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

    MDA-Space-Chef Mike Greenley betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Es ist uns eine Ehre, erneut mit unserem langjährigen Kunden Mitsubishi Electric zusammenzuarbeiten, um diesmal Schlüsseltechnologie für Japans kritische Verteidigungskommunikationsinfrastruktur bereitzustellen." Zugleich verwies er auf die starke Nachfrage nach souveränen Raumfahrtmissionen mit sicheren und flexiblen Fähigkeiten.

    Internationale Zusammenarbeit gewinnt an Bedeutung

    Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Großbritannien, Kanada und Japan ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen wollen.

    Die britische Raumfahrtministerin Liz Lloyd erklärte: "Unsere Partnerschaften mit Kanada und Japan bringen konkrete Ergebnisse und tragen zum Aufbau einer sicheren, widerstandsfähigen Weltrauminfrastruktur für die moderne Verteidigung bei." Die digitale Beamforming-Technologie aus Großbritannien spiele dabei eine zentrale Rolle für Japans zukünftige Kommunikationssatelliten.

    Auch Kanadas Handelsminister Maninder Sidhu sieht den Auftrag als Beleg für die internationale Wettbewerbsfähigkeit kanadischer Unternehmen. Die Zusammenarbeit eröffne neue Chancen in wichtigen Märkten wie Japan und unterstütze die Diversifizierung der Handelsbeziehungen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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