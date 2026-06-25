Astronomische Gewinne bei Tanker-Reedereien nach Hormus-Öffnung

Die Folge ist, dass die Tagespreise für die Miete dieser Mega-Tanker regelrecht explodiert sind. Kostete die Charter vor der Krise weniger als 100.000 US-Dollar, so werden auf dem Spotmarkt Spitzenraten von bis zu 280.000 US-Dollar pro Tag aufgerufen. Eine Verdreifachung gegenüber dem Stand vor einer Woche. Für die Reeder ist dieses kalkulierte Risiko ein unschlagbares Geschäft – die höheren Einnahmen übertreffen die immer noch erhöhten Versicherungskosten mühelos.

Das 60-Tage-Abkommen zwischen Washington und Teheran hat die Straße von Hormus – das wichtigste Nadelöhr des globalen Ölhandels – zumindest kurzfristig wieder geöffnet. Da aktuell rund 162 beladene Tanker mit über 120 Millionen Barrel Rohöl im Umkreis der Meerenge feststecken, hat sich ein massiver Stau und ein akuter Mangel an frei verfügbaren Großtankern (den sogenannten VLCCs – Very Large Crude Carriers) gebildet.

Wie extrem diese Gewinnexplosion in der Praxis aussieht, zeigen aktuelle Abschlüsse, die über Tankers International gemeldet wurden. So vermietete die griechische Reederei Embiricos ihren Großtanker Delos (Baujahr 2019) für astronomische 468.905 US-Dollar pro Tag an das Handelshaus Mercuria für eine Fahrt nach China. Ein Niveau, das vor dem Krieg als völlig absurd gegolten hätte.

Für eine Route vom Persischen Golf nach Indien wurde ein Supertanker zu einem Satz gebucht, der bei 897 des normalen Markt-Benchmarks liegt – also fast das Neunfache der regulären Frachtkosten beträgt, erfuhr Bloomberg aus informierten Kreisen. Bereitgestellt wird dieses Schiff von der südkoreanischen Sinokor-Gruppe. Das Unternehmen hatte vor dem Konflikt eine aggressive Einkaufstour gestartet und kontrolliert rund 120 VLCCs. Sinokor hält damit schätzungsweise bis zu 24 Prozent der weltweiten Spotmarkt-Kapazitäten und erntet nun die Früchte dieses hochriskanten Pokers.

Die Fixkosten (Crew, Treibstoff, Wartung) betragen bei einem modernen VLCC etwa 25.000 bis 30.000 US-Dollar am Tag. Jeder zusätzliche Dollar direkt in den operativen Gewinn (EBITDA). Wenn ein Tanker plötzlich für über 200.000 US-Dollar am Tag angeheuert wird, verwandelt er sich der in eine schwimmende Gelddruckmaschine. Eine einzige dreiwöchige Fahrt kann einer Reederei so zweistellige Millionengewinne einbringen.

Da viele Marktbeobachter davon ausgehen, dass dieser Zustand aufgrund von Bemühungen um alternative Pipelines (z. B. durch Saudi-Arabien und die VAE) langfristig nicht von Dauer sein wird, nutzen die Betreiber das aktuelle Hoch für eine beispiellose Gewinnmitnahme.

Während private Akteure wie die südkoreanische Sinokor im Hintergrund agieren, können Anleger an den Aktienmärkten direkt von dieser Raten-Rallye profitieren. Im Fokus stehen dabei vor allem Unternehmen, deren Flotten stark auf dem sogenannten Spotmarkt (tagesaktuelle Preise) statt in langfristigen Festverträgen organisiert sind:

1. Frontline: Das vom norwegischen Schifffahrts-Tycoon John Fredriksen kontrollierte Schwergewicht gilt als der größte Gewinner solcher Krisen. Frontline betreibt eine der modernsten und größten VLCC-Flotten weltweit. Da ein Großteil ihrer Schiffe im Spotmarkt agiert, schlagen die Raten-Explosionen direkt auf die Bilanz durch. Das Unternehmen meldete jüngst für das erste Quartal historische Gewinnsprünge und schüttet den Cashflow traditionell über extrem hohe Dividenden an die Aktionäre aus. Die Aktie hat in diesem Jahr allerdings schon 98 Prozent zugelegt.

2. DHT Holdings: DHT ist ein sogenannter "Pure Play"-Anbieter, der sich ausschließlich auf VLCCs konzentriert. Das Management nutzt eine intelligente Doppelstrategie: Ein Teil der Flotte wurde im Zuge der Rallye zu Forward-Konditionen von teils über 100.000 US-Dollar pro Tag für ein Jahr fest vermietet (z. B. die DHT Redwood). Gleichzeitig hält das Unternehmen genügend Schiffe im Spotmarkt, um von Ratenpeaks wie den aktuellen voll zu profitieren. Die Gewinne von DHT sind im Vergleich zum Vorjahr bereits deutlich gestiegen. Seit Jahresbeginn haben sich die Titel um 65 Prozent verteuert.

3. International Seaways: Dieses US-amerikanische Unternehmen betreibt eine diversifizierte Tankerflotte, partizipiert jedoch über seine Beteiligung am weltgrößten VLCC-Pool (Tankers International) massiv am Spotmarkt im Nahen Osten. Dank niedriger eigener Verschuldung und einer exzellenten Kostenstruktur verwandelt International Seaways die hohen Charterraten extrem effizient in Nettogewinn. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 87 Prozent zugelegt.

Fazit

Tanker-Aktien bleiben hochvolatil und hängen am seidenen Faden der Geopolitik. Doch solange das Nadelöhr Hormus blockiert oder im Status "ständiger Unsicherheit" bleibt, schwimmen Frontline, DHT und Co. im Geld. Ein guter Teil dieser guten Aussichten ist allerdings im aktuellen Kurs auch schon eingepreist, wie die enorme Preis-Rallye der Aktien in diesem Jahr zeigt.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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