Volkswagen Aktie heute im Plus - 25.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,58 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,55€, mit einem Plus von +2,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Volkswagen ist ein globaler Automobilkonzern mit Fokus auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Pkw, Nutzfahrzeugen und Mobilitätsdiensten. Kernmarken: VW, Audi, Škoda, Porsche u.a. Starke Position in Europa, bedeutend in China und im Premiumsegment. Hauptkonkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, Mercedes-Benz, BMW. USP: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Plattform- und Modulstrategie (z.B. MQB, MEB).

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Volkswagen in den letzten drei Monaten Verluste von -14,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen Aktie damit um -12,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,38 % verloren.

Volkswagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,01 % 1 Monat -16,16 % 3 Monate -14,35 % 1 Jahr -16,57 %

Informationen zur Volkswagen Aktie

Stand: 25.06.2026, 12:55 Uhr

Es gibt 295 Mio. Volkswagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,47 Mrd. € wert.

Ein US-Investor greift nach Everlence. Zwar erhält Volkswagen 7,4 Milliarden Euro, muss jedoch 51 Prozent seiner profitablen Tochtergesellschaft verkaufen. Die VW-Aktie legt dennoch zu. Die Hintergründe.

So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,20 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,04 %. Toyota verliert -0,99 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,92 %.

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Ob die Volkswagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.