SpaceX: Auf Russland-Niveau – MSCI vergibt niedrigstes ESG-Rating überhaupt!

MSCI ESG-Ratings zählen für ESG-Fonds und -ETFs als wichtiger Bewertungsmaßstab. Einzelaktien werden auf einer siebenstufigen Bewertungsskala von AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC eingestuft.

MSCI, einer der weltgrößten Anbieter von Aktienindizes, hat SpaceX auf seiner siebenstufigen Nachhaltigkeitsskala das schlechteste Rating überhaupt vergeben. SpaceX erhielt das ESG-Rating CCC (Nachzügler / "Laggard"). Damit wurde der Weltraumkonzern von Elon Musk in die gleiche Risikokategorie wie Russland nach der Ukraine-Invasion eingestuft. Zuerst hatte darüber die Financial Times (FT) berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Bereich der Unternehmensführung (Governance) erhielt SpaceX lediglich 3,2 von möglichen 10 Punkten. Der Grund: Obwohl Elon Musk verhältnismäßig wenige SpaceX-Aktien besitzt, kontrolliere er 80 Prozent der Stimmrechte. ESG-Analysten werten dies als extremes Risiko für öffentliche Anleger.

Im Kontroversen-Score erreichte SpaceX lediglich einen von zehn Punkten. Ursächlich hierfür waren Berichte über die illegale Einleitung von ungeklärten Abwässern in Texas. Zudem gab es ungelöste Arbeitsrechtsstreitigkeiten. So hatte das US-Justizministerium im Jahr 2023 Klage gegen SpaceX eingereicht, da das Unternehmen Asylsuchende und Flüchtlinge davon abgehalten haben soll, sich zu bewerben, und sich geweigert haben soll, eine Einstellung in Betracht zu ziehen. Das US-Justizministerium zog die Klage im Jahr 2025 zurück.

Darüber hinaus gab es Berichte, denen zufolge xAI, das von SpaceX gekauft wurde, die Erstellung sexualisierter Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen ermöglicht haben soll. Darunter sollen sich auch Fälle befunden haben, an denen Minderjährige beteiligt waren.

Auf den schlechteren ESG-Score reagierte Elon Musk gelassen mit den Worten auf der Social-Media-Plattform X: "Leider sind elektrische Raketen nicht möglich."

Aufgrund des schlechten ESG-Ratings ist SpaceX von den meisten ESG-Fonds und Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Das hat auch Auswirkungen auf den Aktienkurs, denn die Anbieter von ESG-ETFs wären bei einem guten ESG-Score sonst gezwungen gewesen, SpaceX-Aktien zu kaufen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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