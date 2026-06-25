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Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt auf 78,26€ - 25.06.2026
Am 25.06.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um +2,73 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.
Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.
Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.06.2026
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,73 % auf 78,26€. Damit gewinnt die Aktie +2,08 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 78,26€, mit einem Plus von +2,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Obwohl sich die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,95 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -12,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -26,40 % verloren.
Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,25 %
|1 Monat
|-16,00 %
|3 Monate
|-13,95 %
|1 Jahr
|-16,17 %
Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,14 Mrd. € wert.
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Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?
Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.