HENSOLDT Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 25.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,18 % im Minus. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,63€, mit einem Minus von -6,18 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HENSOLDT, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,64 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -10,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,16 % verloren.

Während HENSOLDT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,06 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,50 % 1 Monat -26,93 % 3 Monate -10,64 % 1 Jahr -27,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 25.06.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck bei HENSOLDT: Meldung, dass Arrowstreet 0,5% erreicht hat, und Diskussion, ob automatisierte Verkaufsprogramme mit vielen Kleinstorders (z.B. 17 Stück) den Kurs drücken. Nutzer erwähnen technische Tagescharts mit morgendlichen Abwärtstrends und eine mögliche Umkehrlinie. Fundamentale Aspekte: Belastung durch Rheinmetall-Auftragsstorno, positive Kooperationen/KNDS-Erwähnungen und vereinzelt Kaufüberlegungen (z. B. Kauf bei 13 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,45 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seiner Talfahrt am Vortag erholt. Der Dax notierte gegen Mittag 0,7 Prozent höher bei 24.910 Punkte und überwand damit die 21-Tage-Linie als kurzfristigen Trendindikator, die er tags zuvor …

Die Aktien der deutschen Rüstungswerte haben ihre Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Die Papiere von Rheinmetall sanken um 2,3 Prozent auf 927,50 Euro, nachdem sie tags zuvor nach einem von der Bundesregierung gestrichenen Fregattenkauf im …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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