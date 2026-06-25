Eureka Metals identifiziert sechs neue massive Ilmenit-Vorkommen auf dem Titanprojekt Tyee in Québec

Vancouver, British Columbia – 25. Juni 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. („Eureka“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB:S580) freut sich, ein Update zu seinem kürzlich abgeschlossenen Prospektions- und Erkundungsprogramm auf dem vollständig unternehmenseigenen Titanprojekt Tyee (das „Projekt“) im Osten von Québec zu geben.

Das zwischen dem 29. Mai und dem 14. Juni 2026 durchgeführte Programm konzentrierte sich auf die Überprüfung der vorrangigen geophysikalischen Ziele vor Ort und darauf, das Verständnis des Unternehmens für titanhaltige Mineralisierungen auf der gesamten Liegenschaft zu vertiefen.

Highlights

- Sechs neue massive Ilmenit-Vorkommen wurden während der Feldkampagne 2026 auf Tyee identifiziert

- Die weitverbreitete Mineralisierung untermauert das Potenzial für Titanvorkommen im gesamten Gebiet von Tyee

- Historische Probenahmen ergaben in den wichtigsten Zielgebieten1 Werte von bis zu 36,07 % TiO₂

- Die Ergebnisse stärken die Zuversicht hinsichtlich der geophysikalischen Zielauswahl und der künftigen Priorisierung von Bohrungen

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, erklärte dazu:

„Was bei dieser Kampagne am meisten auffällt, sind das Ausmaß und die Durchgängigkeit der Mineralisierung, die auf dem gesamten Gebiet von Tyee angetroffen wurde. Die Entdeckung von Oxidmineralisierungen, darunter sechs neue massive Ilmenit-Vorkommen, an den meisten Arbeitstagen ist äußerst ermutigend. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass Tyee ein großräumiges Titansystem mit bedeutendem Entdeckungspotenzial beherbergt.“

Das Feldprogramm war darauf ausgelegt, hochprioritäre Leitfähigkeitsanomalien zu evaluieren, die anhand historischer luftgestützter magnetischer und elektromagnetischer Datensätze identifiziert wurden. Die Prospektionsarbeiten konzentrierten sich in erster Linie auf bisher unerforschte Zielgebiete in mehreren Sektoren der Liegenschaft.

Die während des Programms festgestellte weitläufige Verteilung der Mineralisierung untermauert weiterhin die Einschätzung des Managements, dass Tyee ein großflächiges, titanreiches Mineralisierungssystem mit erheblichem Expansionspotenzial beherbergen könnte.

Das Projekt Tyee umfasst mehrere wichtige titanhaltige Zielgebiete auf der gesamten Liegenschaft, darunter NS Trend und East Nugget im nördlichen Teil der Liegenschaft sowie Big Tio im Süden. Historische Stichproben aus diesen Zielgebieten ergaben Werte von bis zu 36,07 % TiO₂ auf Big Tio, 31,89 % TiO₂ auf NS Trend und 34,50 % TiO₂ auf East Nugget, was das hochgradige Titanpotenzial des Projekts unterstreicht.1

Abbildung 1: Karte des Projekts Tyee mit Hervorhebung der Prospektionsergebnisse aus dem Jahr 2026 und der wichtigsten mineralisierten Zonen.

Nördlicher Sektor

Bei der Prospektion im nördlichen Teil der Liegenschaft wurde westlich der NS-Trend-Vorkommen eine neue halbmassive bis massive Oxidmineralisierung identifiziert. Es wurden mehrere mineralisierte Vorkommen identifiziert, darunter Zonen mit sichtbarer massiver Ilmenit- und Magnetit-Mineralisierung.

Zentraler Sektor

Der zentrale Sektor lieferte einige der besten Ergebnisse der Kampagne.

Eureka konnte mehrere große leitfähige Zonen identifizieren, die eine disseminierte bis halbmassive Oxidmineralisierung im westlichen Teil des zentralen Sektors enthalten. Mehrere Aufschlüsse wiesen eine zunehmend konzentrierte Oxidmineralisierung auf, wobei lokale Zonen in eine massive, ilmenitreiche Mineralisierung übergingen.

Weitere massive Ilmenitvorkommen wurden zudem weiter südlich nahe der westlichen Grenze der Liegenschaft identifiziert, wodurch sich die bekannte Ausdehnung der hochgradigen mineralisierten Zonen innerhalb des zentralen Sektors vergrößerte.

Sektor Big Tio

Im südlichen Sektor Big Tio führte die Prospektion in der Nähe des Aufschlussgebiets Lac Ledieu zur Identifizierung weiterer massiver Ilmenit-Mineralisierungen, die in Aufschlüssen und nahegelegenen kantigen Felsblöcken zutage traten. Diese Aufschlüsse stimmen weitgehend mit hohen Leitfähigkeitsanomalien überein, die anhand historischer geophysikalischer Datensätze identifiziert wurden, und untermauern das Potenzial des südlichen Teils der Liegenschaft weiter.

Insgesamt wurden während der Kampagne sechs Aufschlüsse mit massiver Ilmenitmineralisierung sowie zahlreiche weitere Vorkommen mit disseminierter bis halbmassiver Oxidmineralisierung identifiziert. Ilmenit scheint das dominierende Oxidmineral innerhalb der massiven Fazies zu sein, während Magnetit in der disseminierten Mineralisierung häufiger vorkommt.

Titanrohstoffe sind strategisch wichtige Mineralrohstoffe, die in der Luft- und Raumfahrt, in der Industrie sowie bei der Pigmentherstellung zum Einsatz kommen, wobei das nordamerikanische Angebot durch begrenzte heimische Quellen eingeschränkt ist. Eureka ist der Ansicht, dass Tyee eine vielversprechende Gelegenheit darstellt, ein Titanprojekt in Distriktgröße in Québec voranzutreiben.

Abbildung 2: Massive Ilmenit-Mineralisierung, die während der Prospektionskampagne 2026 identifiziert wurde.

Die nächsten Schritte

Eureka ist derzeit damit beschäftigt, die Ergebnisse der Prospektionskampagne zusammenzustellen und auszuwerten, einschließlich der Laboranalyse der entnommenen Proben und der Verknüpfung der Feldbeobachtungen mit historischen geophysikalischen Datensätzen.

Angesichts der beobachteten starken Korrelation zwischen Mineralisierung und Leitfähigkeitsanomalien prüft das Unternehmen im Rahmen künftiger Explorationsprogramme geophysikalische Folgeprogramme, darunter elektromagnetische Vermessungen mit engerem Rasterabstand entlang vorrangiger Korridore.

Das Unternehmen wird voraussichtlich in den kommenden Monaten weitere Updates veröffentlichen, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen und die Pläne für die Folgeexploration fertiggestellt sind. Diese Ergebnisse werden als Orientierung für die künftige Exploration dienen, einschließlich weiterer Kartierungen, Probenahmen und der Identifizierung von Bohrzielen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., dem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

1 Historische Ergebnisse von Oberflächenproben und Stichproben sind selektiver Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Grundstück vorhandene Mineralisierung. Die hier genannten historischen Ergebnisse sind im unabhängigen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Grundstück zum Stichtag 2. Mai 2024 offengelegt.

Vorsorglicher Hinweis

Die Beschreibungen der Mineralisierung in dieser Pressemitteilung basieren ausschließlich auf Feldbeobachtungen und visuellen Einschätzungen. Die im Rahmen des Programms entnommenen Gesteinsproben müssen noch im Labor analysiert werden, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die visuell beobachtete Mineralisierung mit wirtschaftlich bedeutenden Gehalten einhergeht.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie „wird“, „erwartet“, „sieht vor“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“ oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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