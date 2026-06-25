'Historische' Hitzewelle? Juni- und Allzeit-Rekord wackeln

OFFENBACH (dpa-AFX) - Deutschland schwitzt seit Tagen und doch steht der Höhepunkt der Hitzewelle noch bevor. "Es ist durchaus wahrscheinlich, dass man diese Hitzewelle am Ende als historisch bezeichnen kann", schreibt Meteorologe Oliver Reuter von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. "Nicht nur, weil der bisherige deutsche Juni-Rekord vermutlich deutlich überboten wird, sondern auch, weil es in dieser Fläche und an drei aufeinanderfolgenden Tagen noch keine Spitzenwerte von über 40 oder gar 41 Grad in Deutschland gab."

An diesem Freitag könnte die 40-Grad-Marke erstmals in einem Juni in Deutschland geknackt werden, schreibt Reuter. "Konkret deutet sich dies vor allem vom Oberrhein bis ins Rhein-Main-Gebiet an, dabei sind Höchstwerte von 41 Grad möglich." Auch sonst werfe das Hoch "Hartmut" den Backofen an: Landesweit werden es 35 bis 39 Grad.