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    Freitag wird brutal

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    Bitcoin vor Knockout: 10-Milliarden-Optionsverfall macht 50.000 zur Schmerzmarke

    Am Freitag laufen Bitcoin-Optionen im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar aus. Viele Bullenwetten drohen wertlos zu verfallen – und Prognosemärkte sehen eine 64-prozentige Chance auf Kurse unter 50.000 US-Dollar.

    Freitag wird brutal - Bitcoin vor Knockout: 10-Milliarden-Optionsverfall macht 50.000 zur Schmerzmarke
    Foto: DALL*E

    Bitcoin steht vor einem heiklen Stresstest. Nach einem kurzen Rutsch unter die Marke von 60.000 US-Dollar notierte die Kryptowährung laut Bloomberg wieder bei über 61.000 US-Dollar. Doch die Erholung bleibt fragil: Am Freitag läuft auf der Kryptobörse Deribit ein Optionspaket mit einem Nominalwert von rund 10 Milliarden US-Dollar aus. Das entspricht etwa 37 Prozent aller dort offenen Bitcoin-Optionskontrakte und trifft einen Markt, der bereits unter Druck steht.

    Besonders brisant ist die Positionierung. Viele Händler hatten mit Call-Optionen auf steigende Bitcoin-Kurse gesetzt. Nach dem jüngsten Ausverkauf drohen jedoch zahlreiche dieser Wetten wertlos zu verfallen, weil der Kurs dafür deutlich höher stehen müsste. "Die konsensmäßige Long-Call-Positionierung ist ins Abseits geraten", sagte Jean-David Pequignot, Chief Commercial Officer bei Deribit. Zugleich zeigt das Verhältnis von bearishen Puts zu bullishen Calls bei 0,83, dass der Markt trotz des Rückschlags noch immer stark von früheren Aufwärtswetten geprägt ist.

    Der Verfall selbst gibt zwar keine Richtung vor, kann Bewegungen aber kurzfristig verschärfen. Adam Haeems von der Tesseract Group warnt, dass dünne Orderbücher zum Quartalsende zusammen mit einem konzentrierten Verfallstag dafür sorgen könnten, dass der Markt am Freitag zunächst stark in die Richtung ausschlägt, in die der erste größere Kapitalfluss kippt. Entscheidend sei deshalb weniger der Verfall allein, sondern was danach passiert, wenn Absicherungspositionen aufgelöst und Hebel reduziert werden.

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    Auch abseits des Derivatemarkts hat sich die Lage eingetrübt. In den USA notierte Bitcoin-Fonds verzeichneten im Juni bislang Nettoabflüsse von fast 3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig belasten steigende Renditen, hawkishe Signale der US-Notenbank und die Aussicht auf knappere Liquidität Anlagen, die keine laufenden Erträge abwerfen. Der jüngste Kursrutsch löste zudem Liquidationen von mehr als 650 Millionen US-Dollar aus, vor allem bei gehebelten Long-Positionen.

    Damit rückt für viele Anleger die nächste psychologisch wichtige Marke in den Blick. Prognosemärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin 2026 unter 50.000 US-Dollar fällt, inzwischen auf 64 Prozent. Das muss nicht heißen, dass der Optionsverfall den nächsten Absturz auslöst. Doch die Mischung aus angeschlagener Charttechnik, ETF-Abflüssen, dünner Liquidität und schiefen Optionswetten macht den Freitag gefährlich. Für Bitcoin-Bullen geht es jetzt nicht nur um die Marke von 60.000 US-Dollar, sondern um die Frage, ob der Markt nach dem Verfall wieder Halt findet – oder ob die 50.000-Dollar-Angst zum nächsten Magneten wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 61.242USD auf CryptoCompare Index (25. Juni 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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