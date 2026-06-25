Luxus schwächelt - vor allem in Europa

Schon 2025 war der Markt für persönliche Luxusgüter leicht auf 358 Milliarden Euro geschrumpft. Es war der zweite Rückgang in Folge. 2026 rechnet die Studie trotz des schwachen Starts aber mit einem Wachstum auf 365 bis 373 Milliarden Euro. Nimmt man den weiter gefassten Begriff der Luxusausgaben, zu denen auch Reisen oder Erlebnisse zählen, geht es sogar um 1,44 bis 1,47 Billionen Euro. Im Vergleich zu 2025 würde dies eine Stagnation oder ein leichtes Wachstum bedeuten.

MÜNCHEN/MAILAND (dpa-AFX) - Die Luxusgüterindustrie hat einen schwachen Start ins Jahr erwischt. Die weltweiten Umsätze im ersten Quartal sanken um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus einer Studie der Unternehmensberatung Bain zusammen mit dem italienischen Luxusgüterverband Fondazione Altagamma hervorgeht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Luxus-Markt entwickelt sich derzeit allerdings je nach Region sehr unterschiedlich. Während es in Amerika einen deutlichen Anstieg gibt, zeigt China eine vorsichtige Erholung. Europa wiederum schwächelt - auch deswegen, weil in den ersten Monaten des Jahres deutlich weniger zahlungskräftige Kunden aus dem Ausland, insbesondere aus dem Nahen Osten, kamen. Hier gibt es aber Anzeichen für eine Verbesserung.

Gut läuft zurzeit Schmuck. Kosmetik, Lederprodukte und Schuhe stehen dagegen unter Druck./ruc/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 1.633 auf Tradegate (25. Juni 2026, 13:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,47 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 246,22 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -15,43 %/+20,81 % bedeutet.



