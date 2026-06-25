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    JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. David Chiaverini gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der US-Banken. Der Experte bleibt konstruktiv gestimmt für den Gesamtsektor. Trotz des vergleichsweise guten Laufs im vergangenen Monaten sieht er weiteren Kursspielraum. Seine Favoriten unter den großen Instituten sind aber Citigroup und Bank of America./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 14:08 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:01 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 295,6EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Chiaverini
    Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 325
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 340,00$, was eine Steigerung von +1,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. David Chiaverini gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der US-Banken. …
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