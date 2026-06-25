JEFFERIES stuft Fedex auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex von 450 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen, schrieb Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bei dem Logistiker beschleunige sich. Die verhaltene Kursreaktion auf die Zahlen sei unberechtigt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 279,5EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Stephanie Moore
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 450
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stephanie Moore
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 450
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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