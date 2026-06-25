JEFFERIES stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex von 450 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen, schrieb Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bei dem Logistiker beschleunige sich. Die verhaltene Kursreaktion auf die Zahlen sei unberechtigt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 279,5EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Stephanie Moore

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 450

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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