Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt - 25.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A). Sie steigt um +2,23 % auf 84,94€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 84,94€, mit einem Plus von +2,23 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -30,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -18,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -36,36 % verloren.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,03 % 1 Monat -40,42 % 3 Monate -30,29 % 1 Jahr -74,18 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 25.06.2026, 13:25 Uhr

Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,21 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. IBM notiert im Plus, mit +3,26 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,20 %. Oracle legt um +1,01 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,53 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.