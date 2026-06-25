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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt - 25.06.2026

    Am 25.06.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +2,23 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt - 25.06.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A). Sie steigt um +2,23 % auf 84,94. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 84,94, mit einem Plus von +2,23 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -30,29 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -18,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -36,36 % verloren.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,03 %
    1 Monat -40,42 %
    3 Monate -30,29 %
    1 Jahr -74,18 %
    Stand: 25.06.2026, 13:25 Uhr

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,21 Mrd. € wert.

    Strategy-Aktie unter 100 US-Dollar – Bitcoin-Crash kostet 13 Milliarden


    Der Bitcoin-Absturz reißt ein Loch in die Krypto-Reserven von Strategy und lässt die Aktie abstürzern. Analysten fordern einen Stopp weiterer Bitcoin-Käufe.

    Warum selbst 100 US$ nicht halten


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. IBM notiert im Plus, mit +3,26 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,20 %. Oracle legt um +1,01 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,53 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +2,25 %
    -18,03 %
    -40,42 %
    -30,29 %
    -74,18 %
    +188,49 %
    +78,63 %
    +214,67 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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