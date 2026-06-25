Michael Obrowski wird neuer Finanzvorstand der Bahn
- Michael Obrowski wird ab 1 September Finanzvorstand
- Seit 2021 Finanzvorstand bei VW Nutzfahrzeuge
- Vakante Stelle seit März nach Karin Dohms Abgang
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn bekommt am 1. September einen neuen Finanzvorstand. Wie der bundeseigene Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Michael Obrowski für den seit Monaten vakanten Posten berufen. Obrowski ist seit 2021 Finanzvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Zuvor leitete er fünf Jahre das Konzern-Controlling der Volkswagen AG.
Bei der Bahn war die Stelle des Finanzvorstands im März durch den überraschenden Abgang von Karin Dohm freigeworden. Dohm verließ die Bahn nach nur knapp vier Monaten.
Die Personalie hatte im Februar und März für große Aufregung im Bahntower in Berlin gesorgt. Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge soll Dohm in der kurzen Zeit im Konzern zahlreiche Menschen gegen sich aufgebracht haben, darunter auch Politiker und Arbeitnehmervertreter. Unter anderem soll sie sich demnach immer wieder mit anderen Führungskräften wegen Kleinigkeiten angelegt haben. Die Bahn betonte offiziell stets, der Konzern und die Finanzvorständin hätten sich einvernehmlich getrennt./nif/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 78,10 auf Tradegate (25. Juni 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -12,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,07 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +41,13 %/+68,08 % bedeutet.
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Wenn die Bude den Bach runter ist, freut die sich wahrscheinlich, weil es gut für die Deutsche Co2-Bilanz ist.
... weil eine GRÜNE Autohasserin im VW AR sitzt ! Völlig kompetenzfrei und ideologisch auf Deindustrialisierung geeicht !
Es geht nicht um gut bezahlte Jobs, sondern um ÜBERbezahlte Jobs. Wenn man keine Marge hat, kann man solche Gehälter nicht zahlen.