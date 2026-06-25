DAX baut Gewinne aus, Europabörsen fester – Ölpreis sackt weiter ab

Auch die europäischen Nachbarbörsen können zulegen. Der Euro-Stoxx-50 steigt 0,8 Prozent, während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,7 Prozent aufwärts geht. Der Stoxx 600 notiert nahe seines Rekordhochs und hat die Verluste wieder vollständig wettgemacht, die durch den Nahostkonflikt entstanden waren.

Die europäischen Börsen tendieren am Donnerstag (Stand 13:20 Uhr) fester. Der DAX steigt 0,7 Prozent auf 24.917 Punkte und nähert sich damit wieder merklich der Marke von 25.000 Zählern. Angeführt wird die Gewinnerliste von einer starken Infineon-Aktie, die sich um 5,1 Prozent verteuert. Volkswagen-Titel verteuern sich um 3,0 Prozent. Der Autokonzern verkauft eine profitable Tochtergesellschaft an Bain Capital für 7,4 Milliarden Euro . Energiewerte wie RWE , E.ON und Siemens Energy legen ebenfalls zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Niedrigere Energiekosten entlasten den Inflationsdruck, verbessern die Aussichten für Verbraucher und Unternehmen und verringern einige der Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum", erklärte Daniela Hathorn, Senior Market Analyst bei capital.com. "Dies hat dazu beigetragen, die Sorgen um höhere Zinsen nach der Zinserhöhung der EZB in der vergangenen Woche auszugleichen."

Der Impulsgeber für den heutigen Handelstag kam nach dem US-Börsenschluss am Mittwochabend. Der Speicherchiphersteller Micron Technology legte ein phänomenales Quartalsergebnis vor und verblüffte die Skeptiker mit einem Umsatzausblick für das laufende Quartal von gigantischen 50 Milliarden US-Dollar (nach 11,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr). Die Aktie schoss nachbörslich um bis zu 15 Prozent nach oben.

Auch Qualcomm begeisterte die Anleger mit der Ankündigung, massiv in den Rechenzentrumsmarkt vorzustoßen und hob seine Umsatzprognose für das KI-Geschäft bis 2029 kräftig an. Dies nahm den Märkten die jüngsten Sorgen vor einer Überhitzung der KI-Bewertungen.

US-Indikationen: Nasdaq-Future schießt deutlich ins Plus

Die hervorragenden Nachrichten aus dem Halbleitersektor spiegeln sich deutlich in den US-Futures für den Nachmittag wider:

Nasdaq 100 Future : Springt um starke +2,2 % nach oben.

: Springt um starke +2,2 % nach oben. S&P 500 Future : Notiert komfortable +0,7 % im Plus.

: Notiert komfortable +0,7 % im Plus. Dow Jones Future: Zieht um 0,2 % an.

Neben der Tech-Rally blicken US-Anleger heute gespannt auf den Nachmittag: Es stehen die finalen BIP-Daten für das erste Quartal sowie der PCE-Preisindex an – das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed. Ökonomen erwarten eine Kernrate von 3,4 % im Jahresvergleich, was den Druck auf die Fed bezüglich möglicher Zinserhöhungen hochhalten dürfte.

Der reguläre US-Handel am Mittwoch vor Bekanntgabe der Micron-Zahlen verlief uneinheitlich: Während der Dow Jones um 0,35 Prozent zulegte, gaben S&P 500 (-0,10 %) und Nasdaq Composite (-0,43 %) leicht nach.

Asien-Handel: Chip-Rallye treibt Indizes Richtung Rekorde

In Asien lösten die US-Vorgaben am Donnerstagmorgen ein wahres Kursfeuerwerk im Technologiesektor aus. Anleger nutzten die Micron-Zahlen als perfekten Vorwand zum Einstieg.

Der südkoreanische Kospi schoss um 5,4 % nach oben, angetrieben von Schwergewichten wie Samsung und SK Hynix . Letztere planen zudem ein milliardenschweres Zweitlisting an der Nasdaq.

schoss um 5,4 % nach oben, angetrieben von Schwergewichten wie und . Letztere planen zudem ein milliardenschweres Zweitlisting an der Nasdaq. Der japanische Nikkei 225 kletterte um rund 4,6 % und nähert sich damit wieder seinen historischen Rekorden.

kletterte um rund 4,6 % und nähert sich damit wieder seinen historischen Rekorden. In China legte der CSI 300 um 1,6 % zu, während der Hang Seng in Hongkong gegen den Trend um 1,6 % nachgab.

Rohstoffe und Devisen: Ölpreise fallen weiter, Gold rutscht ab

Die geopolitische Risikoprämie im Ölsektor hat sich komplett in Luft aufgelöst. Nach einer ersten Einigung zur Beendigung des US-israelischen Krieges mit dem Iran verlassen die festsitzenden Öltanker die Straße von Hormus. Brent-Öl fiel um 1,5 % auf 72,52 US-Dollar pro Barrel, während das US-Öl WTI auf 69,40 US-Dollar nachgab. Damit sind die gesamten kriegsbedingten Gewinne seit März wieder ausgemerzt.

Die anhaltende Stärke des Greenbacks hinterlässt beim Edelmetall tiefe Spuren. Gold rutschte erstmals im Jahr 2026 unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar und notiert am Spotmarkt aktuell 0,5 Prozent niedriger bei 3.981 US-Dollar pro Unze, unweit seines November-Tiefs. Silber verlor 1,3 Prozent.

Devisen

Der US-Dollar zeigt sich angesichts möglicher restriktiver Fed-Zinspfade weiterhin bärenstark. Der Dollar-Index notiert bei 101,72 Punkten. Dies setzt vor allem den japanischen Yen massiv unter Druck, der bei 161,83 Yen je US-Dollar dramatisch nahe an ein 40-Jahres-Tief gerutscht ist, was den Markt auf Deviseninterventionen aus Tokio lauern lässt. Der Euro (EUR/USD) bewegt sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten in einer abwartenden Seitwärtsrange bei 1,1342 US-Dollar.

Kryptowährungen im Aufwind

Im Fahrwasser der wiederbelebten Tech-Euphorie zeigen sich auch die Krypto-Märkte am Morgen sehr freundlich, wobei der Bitcoin von der allgemein gestiegenen Risikofreude der Anleger profitiert und 2,4 Prozent zulegt. Ether verteuert sich um 3,4 Prozent. Händler beobachten jedoch genau, ob die Dynamik anhält oder ob die anstehenden US-Inflationsdaten am Nachmittag auch hier für Gewinnmitnahmen sorgen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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