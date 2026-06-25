JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Dank einer Fristverlängerung bestehe noch Zeit, um das Angebot nachzubessern, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach gibt es aber weiterhin Hindernisse beim Erfüllen der vom Vorstand vorgegebenen Wertvorstellung./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,16 % und einem Kurs von 6,734EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,4

Kursziel alt: 3,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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