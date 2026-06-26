Barclays sieht große Chance bei diesem Getränke-Riesen

Die Aktie von Keurig Dr Pepper könnte nach Einschätzung von Barclays vor einer Erholung stehen. Die Investmentbank hat das Papier von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben. Damit liegt die Bank über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 33,88 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sorgen um Konzernumbau nehmen ab

Im Mittelpunkt steht die geplante Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Keurig Dr Pepper hatte im August angekündigt, seine Aktivitäten neu aufzustellen und bis Anfang 2027 in zwei eigenständige Unternehmen aufzuteilen. Entstehen sollen die Gesellschaften Beverage und Global Coffee.

Die Ankündigung hatte Anleger zunächst verunsichert. In den vergangenen 12 Monaten verlor die Aktie knapp 5 Prozent an Wert. Viele Investoren zweifelten daran, ob die komplexe Transaktion reibungslos umgesetzt werden kann.

Laut Barclays hat das Unternehmen inzwischen jedoch wichtige Fortschritte erzielt. Analystin Lauren Lieberman erklärte in einer Mitteilung an Kunden: "Zwar neigten wir dazu zu glauben, dass sich die Umstrukturierung der Vermögenswerte [des Unternehmens] im Laufe der Zeit als richtiger Schritt erweisen würde, doch hatten wir Bedenken hinsichtlich des Weges dorthin." Inzwischen hätten sich "mehrere Teile des Puzzles zusammengefügt".

Laut TipRanks zählt die Analystin mit einer Trefferquote von 58 Prozent zu den verlässlicheren Stimmen an der Wall Street. Im Ranking belegt sie Platz 1.949 unter insgesamt 12.318 erfassten Analysten.

Management nimmt Investoren Bedenken

Nach Ansicht der Analystin hat Keurig Dr Pepper zentrale Sorgen der Investoren aktiv adressiert. Dazu zählen unter anderem die Finanzierung über den privaten Kreditmarkt sowie die konkreten Abläufe der geplanten Abspaltung.

Barclays sieht deshalb einen deutlich geringeren Risikofaktor für die weitere Umsetzung. Das Unternehmen habe durch entschlossene Maßnahmen dazu beigetragen, "den weiteren Weg risikofreier zu gestalten", so Lieberman.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Konzern zuletzt durch die angekündigte Übernahme des niederländischen Kaffee- und Teeunternehmens JDE Peet’s. Der Kaufpreis soll bei rund 18 Milliarden US-Dollar liegen und wurde wenige Monate vor der geplanten Aufspaltung bekannt gegeben.

Analysten bleiben gespalten

Trotz der optimistischeren Einschätzung von Barclays ist die Wall Street noch nicht geschlossen von der Aktie überzeugt. Daten von LSEG zufolge empfehlen 9 der 18 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als starken Kauf ein. Die übrigen 9 Experten raten weiterhin zum Halten.

Barclays verweist jedoch auf eine verbesserte Verschuldungssituation und nachlassende Unsicherheit rund um die laufenden Transaktionen. Das habe das Vertrauen der Investoren zuletzt gestärkt und könnte der Aktie weiteren Rückenwind verleihen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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