Sirma Group Holding: Rückkauf-Transaktionen eigener Aktien im Fokus
Im Berichtszeitraum setzte die Sirma Group Holding ihr Aktienrückkaufprogramm planmäßig fort und erwarb weitere eigene Stammaktien an der Börse in Sofia.
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- Zeitraum und Umfang: Im Berichtszeitraum 18.–25. Juni 2026 wurden 11.125 auf den Namen lautende Stammaktien der Sirma Group Holding (ISIN BG1100032140) zurückgekauft.
- Kosten und Kurse: Gesamtkaufpreis 9.054,40 EUR (ohne Gebühren), volumengewichteter Durchschnittskurs 0,8139 EUR/Aktie; höchster gehandelter Kurs 0,818 EUR, tiefster 0,810 EUR.
- Handelsausführung: Alle Transaktionen wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD an der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (MIC: XBUL) ausgeführt; keine Trades an der Frankfurter Börse.
- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Käufe erfolgten unter Beachtung der Preis‑ und Volumenbedingungen gemäß Artikeln 3 und 4 der Rückkaufverordnung (SBR); keine Transaktion oberhalb des zulässigen Referenzpreises; Programmpreisspanne 0,43–2,05 EUR/Aktie.
- Stand des Rückkaufprogramms: Maximal genehmigte Anzahl 100.000 Aktien; bisher 11.125 erworben (11,13 % des Programmvolumens; ≈0,019 % des Grundkapitals); verbleibend 88.875 Aktien; Programm läuft bis spätestens 31. Juli 2026.
- Grundlage und Kontakt: Rückkauf erfolgt auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025; weitere Informationen auf https://investors.sirma.com/en; IR-Kontakt: Stanislav Tanushev, +359 2 976 83 10, stanislav.tanushev@sirma.com.
Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,33 % im
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