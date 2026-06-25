🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSirma Group Holding AktievorwärtsNachrichten zu Sirma Group Holding
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sirma Group Holding: Rückkauf-Transaktionen eigener Aktien im Fokus

    Im Berichtszeitraum setzte die Sirma Group Holding ihr Aktienrückkaufprogramm planmäßig fort und erwarb weitere eigene Stammaktien an der Börse in Sofia.

    Sirma Group Holding: Rückkauf-Transaktionen eigener Aktien im Fokus
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Zeitraum und Umfang: Im Berichtszeitraum 18.–25. Juni 2026 wurden 11.125 auf den Namen lautende Stammaktien der Sirma Group Holding (ISIN BG1100032140) zurückgekauft.
    • Kosten und Kurse: Gesamtkaufpreis 9.054,40 EUR (ohne Gebühren), volumengewichteter Durchschnittskurs 0,8139 EUR/Aktie; höchster gehandelter Kurs 0,818 EUR, tiefster 0,810 EUR.
    • Handelsausführung: Alle Transaktionen wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD an der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (MIC: XBUL) ausgeführt; keine Trades an der Frankfurter Börse.
    • Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: Käufe erfolgten unter Beachtung der Preis‑ und Volumenbedingungen gemäß Artikeln 3 und 4 der Rückkaufverordnung (SBR); keine Transaktion oberhalb des zulässigen Referenzpreises; Programmpreisspanne 0,43–2,05 EUR/Aktie.
    • Stand des Rückkaufprogramms: Maximal genehmigte Anzahl 100.000 Aktien; bisher 11.125 erworben (11,13 % des Programmvolumens; ≈0,019 % des Grundkapitals); verbleibend 88.875 Aktien; Programm läuft bis spätestens 31. Juli 2026.
    • Grundlage und Kontakt: Rückkauf erfolgt auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025; weitere Informationen auf https://investors.sirma.com/en; IR-Kontakt: Stanislav Tanushev, +359 2 976 83 10, stanislav.tanushev@sirma.com.

    Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,33 % im Plus.


    Sirma Group Holding

    +2,33 %
    +3,09 %
    -13,56 %
    ISIN:BG1100032140WKN:A142WT
    Sirma Group Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sirma Group Holding: Rückkauf-Transaktionen eigener Aktien im Fokus Im Berichtszeitraum setzte die Sirma Group Holding ihr Aktienrückkaufprogramm planmäßig fort und erwarb weitere eigene Stammaktien an der Börse in Sofia.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     