IsoEnergy schließt Übernahme von Toro Energy ab

Toronto, ON – 25. Juni 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-lt ... - gibt bekannt, dass die zuvor angekündigte Übernahme von Toro Energy Limited („Toro“) (ASX: TOE) im Wege eines „Scheme of Arrangement“ gemäß dem australischen Corporations Act 2001 (Cth) (die „Transaktion“ oder das „Scheme“) bekannt zu geben. Im Rahmen des Scheme hat IsoEnergy alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Toro erworben, die sich noch nicht in seinem Besitz befanden (die „Toro-Aktien“). Das Scheme wurde heute umgesetzt, nachdem es am 9. Juni 2026 von den Toro-Aktionären und am 15. Juni 2026 vom Bundesgericht Australiens genehmigt worden war. Das Scheme trat am 16. Juni 2026 in Kraft.

Gemäß den Bedingungen des Schemes erhielten teilnahmeberechtigte Toro-Aktionäre für jede am Stichtag des Schemes gehaltene Toro-Aktie 0,036 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie eine „ISO-Aktie“). Infolge der Umsetzung des Schemes hat IsoEnergy rund 4.359.568 ISO-Aktien an ehemalige teilnahmeberechtigte Toro-Aktionäre ausgegeben.

Philip Williams, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, erklärte: „Der Abschluss der Übernahme von Toro markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Strategie von IsoEnergy, eine global diversifizierte, entwicklungsreife Uranplattform aufzubauen. Die Einbindung des Wiluna-Uranprojekts erweitert und diversifiziert unsere Entwicklungspipeline und ergänzt unser Flaggschiffprojekt Hurricane im Athabasca-Becken. Angesichts der wachsenden Unterstützung für die Kernenergie und der zunehmend konstruktiven politischen und marktbezogenen Rahmenbedingungen für die Uranerschließung in Australien sind wir davon überzeugt, dass diese Transaktion IsoEnergy in die Lage versetzt, von vielfältigen zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten zu profitieren. Wir freuen uns, die Toro-Aktionäre bei IsoEnergy willkommen zu heißen, und blicken darauf, das kombinierte Portfolio weiter voranzutreiben.“

Der Handel mit Toro-Aktien an der Australian Securities Exchange („ASX“) wurde zum Handelsschluss am 16. Juni 2026 ausgesetzt, und Toro wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2026 aus dem offiziellen Verzeichnis der ASX gestrichen.

Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie in den Pressemitteilungen von IsoEnergy vom 12. Oktober 2025 und 10. Juni 2026.