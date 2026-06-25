Börsen Update Europa - 25.06. - E-Stoxx 50 stark +0,96 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:33) bei 32.069,86 PKT und steigt um +0,66 %. Top-Werte: TUI +4,26 %, Rational +2,86 %, Deutsche Lufthansa +2,58 % Flop-Werte: TKMS -7,19 %, HENSOLDT -6,75 %, RENK Group -3,82 %

Der DAX bewegt sich bei 24.909,11 PKT und steigt um +0,89 %. Top-Werte: adidas +3,09 %, Vonovia +2,73 %, E.ON +2,30 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -3,40 %, Rheinmetall -2,35 %, SAP -1,36 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.901,90 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: PVA TePla +4,71 %, SUESS MicroTec +2,42 %, Bechtle +2,13 %

Flop-Werte: HENSOLDT -6,75 %, ATOSS Software -3,39 %, TeamViewer -1,53 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.261,91 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.

Top-Werte: adidas +3,09 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,32 %, DHL Group +2,11 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,71 %, Rheinmetall -2,35 %, Adyen Parts Sociales -2,31 %

Der ATX steht bei 6.486,58 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.

Top-Werte: DO & CO +2,49 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,83 %, PORR +1,66 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,40 %, Lenzing -2,33 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,59 %

Der SMI steht aktuell (13:59:33) bei 14.193,67 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,99 %, UBS Group +1,93 %, Sika +1,55 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,40 %, Swisscom -0,61 %, Swiss Life Holding -0,19 %

Der CAC 40 steht bei 8.430,81 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: Accor +3,15 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,32 %, ENGIE +1,77 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,71 %, Thales -2,21 %, Publicis Groupe -1,35 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.171,42 PKT und gewinnt bisher +0,79 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,58 %, Skanska (B) +1,16 %, SKF (B) +0,87 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,87 %, Assa Abloy Registered (B) -1,17 %, Telia Company -0,68 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.165,00 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,36 %, Public Power +2,18 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,16 %

Flop-Werte: Viohalco -3,57 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,04 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,89 %