TUI Aktie weiter aufwärts - 25.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TUI. Mit einer Performance von +4,26 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +1,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,6690€, mit einem Plus von +4,26 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TUI investiert war, konnte einen Gewinn von +12,71 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +6,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,50 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -18,21 % verloren.

Während TUI heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,66 %.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,04 % 1 Monat +15,50 % 3 Monate +12,71 % 1 Jahr +4,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Signale zu TUI. Die Diskussion dreht sich um ein sehr niedriges KGV fürs kommende Geschäftsjahr, Leerverkäufer und potenzielle Aufwärts-Chancen. Großinvestoren wie BlackRock und D. E. Shaw haben Positionen aufgestockt. Fundamentale Beiträge berichten von steigender Sommernachfrage und Buchungen (Türkei/Egypten); technische Signale und Ad-hoc-Ebit-Erwartungen werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,89 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die deutschen Reiseveranstalter müssen bei Pauschalreisen künftig weniger Vorsorge gegen Insolvenzen treffen. Der Deutsche Reisesicherungsfonds (DRSF) hat erneut die Entgelte gesenkt, die für jede Reise gezahlt werden müssen. Sie betragen zum 1. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,32 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,44 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,88 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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