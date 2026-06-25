Traction Uranium nimmt radiometrische Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora in Saskatchewan auf

Die Vermessung stellt das erste geophysikalische Programm bei Aurora dar, mit dem Daten zur Priorisierung von Zielen auf dem Projektgelände im Athabasca-Becken erfasst werden sollen

25. Juni 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich bekannt zu geben, dass die geplante radiometrische Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan aufgenommen wurde. Traction verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp. („Cosa“), die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026). Das Projekt Aurora erstreckt sich über eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Ziel der radiometrischen Flugvermessung ist die Bewertung der radiometrischen Messwerte über dem gesamten Projekt; dies soll der Priorisierung von Zielgebieten für künftige Explorationsarbeiten dienen. Die Vermessung wird voraussichtlich einen wichtigen Datensatz für die Verfeinerung der Explorationsplanungen bei Aurora bereitstellen, womit unter anderem Gebiete für künftige Anschlussarbeiten am Boden ermittelt, Zielgebiete validiert und mögliche Bohrziele genauer eingegrenzt werden.

„Die Aufnahme der Flugvermessung über Aurora ist ein echter Schritt nach vorne“, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. „Das Athabasca-Becken ist eines der ertragreichsten Uranreviere der Welt und dieses Programm wird uns einen ersten projektweiten Überblick davon vermitteln, wo das radiometrische Signal entlang der Streichlänge von 17 Kilometern auf unserem gesamten Projekt am stärksten ist. Das ist genau die Art von Daten, die wir brauchen, um zu ermitteln, worauf wir uns als Nächstes konzentrieren sollten.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Vermessungsdaten nach Abschluss der Flugaktivitäten verarbeitet und ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden mit den bestehenden geologischen und geophysikalischen Informationen zusammengeführt, um die Planung zukünftiger Explorationsarbeiten auf dem Projekt zu unterstützen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.