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    ZenaTech erweitert seine Indoor-Drohnenplattform IQ Nano um ein neues KI-gestütztes LED-Kamerasystem für Logistik- und Sicherheitseinsätze im zivilen und militärischen Bereich

    ZenaTech erweitert seine Indoor-Drohnenplattform IQ Nano um ein neues KI-gestütztes LED-Kamerasystem für Logistik- und Sicherheitseinsätze im zivilen und militärischen Bereich
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 25. Juni 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Entwicklung eines neuen KI-gestützten Kamerasystems mit integrierter LED-Beleuchtung für seine autonome Indoor-Drohnenplattform ZenaDrone IQ Nano bekannt. Das von der Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors in Taiwan entwickelte und gefertigte neue Bildverarbeitungssystem verbessert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und optimiert so drohnenbasierte Anwendungen in den Bereichen Bestandsmanagement, Sicherheit, Inspektion und Verteidigungslogistik. Die ersten Prototypen durchlaufen aktuell ein Prüf- und Evaluierungsverfahren in der unternehmenseigenen Betriebsanlage ZenaDrone Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE); daneben werden 20 bis 30 weitere Systeme für erweiterte Tests und zukünftige Einsätze hergestellt.

     

    „Das neue Kamerasystem erweitert das Leistungsspektrum der Drohne IQ Nano, die damit zu einer einzigartigen KI-gestützten Drohnenplattform avanciert und Kunden aus dem zivilen und militärischen Bereich gleichermaßen erhebliche Automatisierungsvorteile bietet“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Durch die Kombination von fortschrittlicher Bildgebung, integrierter LED-Beleuchtung und KI-gestützter Analytik verbessern wir die operative Transparenz, die Datengenauigkeit und die Entscheidungsfindung in komplexen und schlecht beleuchteten Lagerhallen. Diese Entwicklung unterstützt uns in unserer Strategie, intelligente Drohnenlösungen bereitzustellen, die den Wirkungsgrad steigern, die Kosten senken und die Einsatzbereitschaft optimieren.“

     

    Die Drohnenplattform IQ Nano wurde für den Einsatz in beengten und risikoreichen Umgebungen ohne GPS-Empfang entwickelt, in denen herkömmliche Systeme und auch das Personal an ihre operativen Grenzen stoßen. Die Drohnenplattform wurde für die automatisierte Bestandsverwaltung durch präzises Scannen von Barcodes bzw. die Nachverfolgung von Gütern in Lagerhallen, Waffendepots und Logistikeinrichtungen konzipiert. Mit ihr sinkt der manuelle Arbeitsaufwand, menschliche Fehler werden minimiert und die Betriebssicherheit erhöht. Die mit HD-Bildgebung oder Wärmebildkameras, autonomer Navigation, Hindernisvermeidung und KI-gestützter Anomalieerkennung ausgestattete Plattform ermöglicht zudem die sichere Innenraumüberwachung in Kommandozentralen, Munitionsdepots und anderen Sicherheitsbereichen.

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