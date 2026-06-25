Canary Gold skizziert Pfad zur technischen Validierung für alluviales Goldprojekt Rio Madeira

Vancouver, British Columbia – 25. Juni 2026 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ; OTCQB: CNYGF; Frankfurt: K5D) („Canary Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 10. Juni 2026 bekannt zu geben, dass es weitere technische Beobachtungen und Empfehlungen von Clara María Lamus Molina erhalten hat – einer international anerkannten Geologin und Ingenieurin sowie Spezialistin für die Bewertung und Probenahme von alluvialen Goldlagerstätten.

Die Überprüfung bestätigt die Auffassung des Unternehmens, wonach Rio Madeira ein höffiges, großflächiges alluviales Explorationsziel darstellt, bei dem die nächste Phase des technischen Fortschritts von einer disziplinierten Validierung der Geometrie der Paläo-Kanäle, der Kieskontinuität, des gewinnbaren Goldgehalts sowie des volumetrischen Gehalts abhängen wird. Die Arbeiten von Frau Molina bieten Canary einen praktischen Fahrplan, um von vorläufigen geologischen Beobachtungen zu systematischen, repräsentativen und prüfbaren technischen Daten überzugehen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Überprüfung einen wichtigen nächsten Schritt darstellt, um das Projekt Madeira River für zukünftige Explorationsmeilensteine zu positionieren und zu bewerten, ob ausreichende technische Informationen schließlich eine Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 unterstützen können, vorbehaltlich des anhaltenden Explorationserfolgs, zusätzlicher Bohrungen, repräsentativer Probenahmen, QA/QC, Gewinnungstests und geologischer Modellierungen.

Die Überprüfung von Frau Molina hebt mehrere positive Indikatoren und technische Prioritäten auf dem Projekt Madeira River hervor, einschließlich

- aktiven alluvialen Goldabbaus, der innerhalb des Systems Madeira River beobachtet wurde;

- sichtbaren freien Goldes, das während der Inspektion aktiver alluvialer Bergbaubetriebe im weiteren System Madeira River beobachtet wurde. Diese Beobachtungen dienen lediglich dem regionalen geologischen Kontext und weisen nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens hin;

- günstiger Kiesintervalle, die in Gebieten von Explorationsinteresse identifiziert wurden;

- geomorphologischer Merkmale, die mit alluvialen Ebenen, Terrassen, Paläo-Kanälen und hochenergetischen Kanalumgebungen kompatibel sind;

- Paläo-Kanälen und grobkörniger Kiessysteme, die als vorrangige Ziele für die alluviale Goldkonzentration identifiziert wurden;

- Sonic-Bohrungen, die als bevorzugtes Validierungsinstrument in vorrangigen Zielgebieten empfohlen werden;

- der Kontrolle des gewonnenen Volumens, die empfohlen wird, um den Goldgehalt auf einer verlässlichen volumetrischen Basis zu bewerten;

- standardisierter Protokollierung, Granulometrie, Goldpartikelklassifizierung, QA/QC und empfohlener Chain-of-Custody-Verfahren;

- geologisch-volumetrischer Modellierungen, die als bedeutsamer Schritt in Richtung zukünftiger Ressourceneignung identifiziert wurden.

Wie am 10. Juni 2026 bekannt gegeben wurde, wurden im Rahmen der jüngsten tieferen Bohrungen die angepeilten reifen, grobkörnigen Sedimente, einschließlich Kiese und Sande, durchteuft, was die Interpretation des Unternehmens eines großflächigen Paläo-Kanal-Systems in Verbindung mit dem Madeira River unterstützt.

Abbildung 1: Vorläufige Interpretation des Paläo-Kanal-Zielgebiets Jaci Paraná auf dem Projekt Madeira River. Das interpretierte Paläo-Kanal-Ziel ist weiterhin höffig und erfordert eine Validierung mittels systematischer Bohrungen, kontrollierter Probenahmen, volumetrischer Analysen und QA/QC.

Mark Tommasi, President von Canary Gold, sagte:

„Rio Madeira weist mehrere Merkmale auf, die für gewöhnlich mit alluvialen Goldsystemen in Zusammenhang stehen, einschließlich interpretierter Paläo-Kanal-Ziele, günstiger Kieshorizonte und aktiven alluvialen Abbaus in der weiteren Region Madeira River. Der nächste Schritt ist eine disziplinierte Validierung. Die Überprüfung von Frau Molina gibt uns einen klaren technischen Pfad vor, um das Projekt auf eine Weise zu prüfen, die systematisch, prüfbar und für Investoren aussagekräftig ist.“

Herr Tommasi sagte außerdem:

„Alluviale Goldsysteme unterscheiden sich von herkömmlichen Hartgesteinslagerstätten. Sie werden im Allgemeinen auf volumetrischer Basis bewertet, wobei die Größe und Kontinuität des Paläo-Kanals, die Mächtigkeit günstiger Kiese, der gewinnbare Goldgehalt, das Abraumverhältnis, die Verarbeitungseffizienz und der Durchsatz allesamt von Bedeutung sind. Unser Ziel besteht darin, den Kanal zu definieren, den Kies zu messen, den Gehalt zu validieren, die Gewinnung zu erproben und die Datenbank Schritt für Schritt aufzubauen.“

Warum das alluviale Modell wichtig ist

Alluviale oder Seifen-Goldsysteme entstehen, wenn Gold auf natürliche Weise aus dem Muttergestein freigesetzt, durch alte oder moderne Flusssysteme transportiert und durch hydraulische Sortierung in günstigen sedimentären Umgebungen wie groben Kiesen, Sandbänken, Terrassen, Kanalbasen und Paläo-Kanälen konzentriert wird.

Der Schwerpunkt des Explorationsmodells von Canary auf dem Projekt Madeira River liegt auf der Identifizierung erhaltener Paläo-Kanäle und hochenergetischer Kiesumgebungen innerhalb des weiteren Systems Madeira River, in denen Gold auf natürliche Weise konzentriert und erhalten geblieben sein könnte.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Projekt Madeira River am besten durch einen stufenweisen alluvialen Golderschließungspfad verstanden werden kann.

Canary befindet sich zurzeit in den Anfangsphasen dieses Pfades. Das Unternehmen hat vorläufige geologische Indikatoren und vorrangige Ziele im Paläo-Kanal-Stil identifiziert. Die nächste Phase soll die Geometrie, die Kontinuität, die Kiesmächtigkeit, den repräsentativen Gehalt und die Gewinnungsmerkmale validieren.

Schwerpunkt des technischen Programms

Eine zentrale Empfehlung von Frau Molina ist der Einsatz von Sonic-Bohrungen in Prioritätszielgebieten. Sonic-Bohrungen gelten als gut geeignet für unkonsolidierte alluviale Umgebungen, da sie die Probengewinnung verbessern, stratigrafische Beziehungen bewahren, die Intervallkontamination verringern, die Feinmaterialgewinnung verbessern und eine genauere Messung des gewonnenen Probenvolumens unterstützen können.

Diese Faktoren sind bei der alluvialen Goldexploration von grundlegender Bedeutung, wenn die Goldverteilung unregelmäßig sein kann und eine verlässliche Bewertung von einer repräsentativen Probenahme, der Volumenkontrolle und wiederholbaren Gewinnungsmethoden abhängt.

Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeiten wird voraussichtlich auf Folgendem liegen:

- Systematische Sonic-Bohrungen in vorrangigen Gebieten

- Geologische Protokollierung Meter für Meter

- Messung des gewonnenen Volumens nach Intervallen

- Kontrollierte Probenverarbeitung und Schwerkraftkonzentration

- Gewinnung, Klassifizierung und Wiegung von Goldpartikeln

- Laborvalidierung ausgewählter Proben

- Solide QA/QC- und Chain-of-Custody-Verfahren

- Geologisch-volumetrische Modellierungen

Abbildung 2: Konzeptueller alluvialer Golderschließungspfad, der den technischen Fortschritt von der Entdeckung und der Paläo-Kanal-Definition über die Abgrenzung mittels Bohrungen, Großprobenahmen, Ressourcenschätzungen, wirtschaftlicher Studien, Reserven und potenzieller Produktion zeigt. Canary richtet sein Hauptaugenmerk zurzeit auf die Validierung im Frühstadium und es gibt keine Garantie, dass das Projekt alle Phasen durchlaufen wird.

Probenahmen, Verarbeitung und QA/QC

Frau Molina hat empfohlen, dass zukünftige Probenahmeprogramme einen praktischen Probenverarbeitungs-Workflow beinhalten, der für alluviale Goldumgebungen geeignet ist. Bei diesem Ansatz können Proben aus Zielhorizonten durch ein Sieb mit einer Siebweite von 1/8“ gesiebt werden, wobei das durchlaufende Material gewaschen und konzentriert wird. Die Konzentration kann mittels fachmännischen Goldwaschens oder gegebenenfalls mittels kalibrierter moderner Gravitationskonzentrationsanlagen erfolgen.

Der Prozess wird voraussichtlich eine erfahrene technische Überwachung, die Klassifizierung von Goldpartikeln und die Verwendung eines lagerstättenspezifischen Kalibrierungsdiagramms für die Partikelgröße im Verhältnis zum Gewicht umfassen, um konsistente vorläufige Feldschätzungen zu unterstützen.

Das Unternehmen überprüft und verfeinert weiterhin seine Probenahme- und Analyseverfahren mit Fortdauer der Explorationsarbeiten. Das Ziel besteht darin, einen repräsentativen, wiederholbaren und prüfbaren technischen Workflow zu etablieren, der für alluviale und grobkörnige Goldumgebungen geeignet ist.

Von ausgereiften alluvialen Systemen lernen

Canary hat auch ausgereifte alluviale Goldsysteme untersucht, um den technischen Pfad besser zu verstehen, der erforderlich ist, um eine alluviale Entdeckung in Richtung einer Ressourcendefinition und potenziellen Erschließung voranzutreiben.

Ein relevantes Beispiel ist das alluviale Goldsystem Nechí in Kolumbien, das von Mineros S.A. betrieben wird. Nechí ist ein langjähriger alluvialer Betrieb mit einer Offenlegung von Mineralressourcen und Reserven gemäß NI 43-101, umfangreichen Bohrungen, einer Produktionshistorie und einem betrieblichen Abgleich.

Canary weist darauf hin, dass Nechí lediglich als Lehrbeispiel und technischer Maßstab dafür dient, wie alluviale Systeme bewertet und vorangetrieben werden können, wenn ausreichende Bohrungen, Volumenkontrollen, Gewinnungstests, Minenplanung und QA/QC durchgeführt wurden. Nechí befindet sich nicht auf oder neben dem Projekt Madeira River, ist wesentlich weiter fortgeschritten als das Projekt Madeira River und es sollten keine Rückschlüsse darauf gezogen werden, dass das Projekt Madeira River vergleichbare Mineralisierungen, Gehalte, Ressourcen, Reserven, Gewinnungsraten, Wirtschaftlichkeitsdaten oder Abbaubedingungen aufweist.

Herr Tommasi sagte außerdem:

„Nechí lässt sich nicht direkt mit Rio Madeira vergleichen. Es ist ein nützliches Beispiel für das Maß an technischer Disziplin, das erforderlich ist, um ein alluviales System vom Konzept zum Ressourcen- und Betriebsmodell zu führen. Unser Ziel besteht darin, diese Disziplin bei Rio Madeira frühzeitig anzuwenden und das für zukünftige Entscheidungen erforderliche technische Fundament zu legen.“

Ansichten des Managements

Canary ist davon überzeugt, dass das Projekt Madeira River ein alluviales Goldexplorationsprojekt im Frühstadium mit mehreren Zielen darstellt, die einer weiteren technischen Validierung bedürfen. Das unmittelbare Ziel des Unternehmens besteht darin, von vorläufigen geologischen Beobachtungen und Feldbeobachtungen zu repräsentativen, prüfbaren Daten überzugehen, die zukünftige technische und Investitionsentscheidungen unterstützen können.

Das Unternehmen prüft nun Budgets, Logistik, Zugang und Ablaufplanung für ein vorrangiges Schallbohr- und Probenverarbeitungsprogramm auf dem Projekt Madeira River.

Das Unternehmen weist Anleger ausdrücklich darauf hin, dass sich die Exploration im Projekt Madeira River noch in einem frühen Stadium befindet. Es wurde keine Mineralressource definiert und es kann nicht gewährleistet werden, dass die fortgesetzte Exploration zur Abgrenzung einer wirtschaftlichen Minerallagerstätte führen wird. Geologische Interpretationen, einschließlich der interpretierten Paläo-Kanal-Ziele, unterliegen nach wie vor weiteren Bohrungen, Probenahmen, Tests und Validierungen.

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Herr Smith hat die Projektgebiete des Unternehmens in Brasilien im Vorfeld besichtigt und ist mit der regionalen Geologie und den Explorationsaktivitäten vertraut. Obwohl er nicht ständig vor Ort ist, hat Herr Smith die Informationen zu den Bohrungen, Probenahmen, der QA/QC und Geologie geprüft und ist der Ansicht, dass die Informationen vom vor Ort tätigen Personal im Einklang mit den Standardverfahren der Branche gesammelt und gemeldet wurden.

Herr Smith steht im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen, da er die Funktion des Executive Chairman von Canary Gold Corp. bekleidet.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch eine Reihe von gestaffelten Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Im August 2025 erweiterte Canary seine regionale Strategie durch den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar von Talisman Venture Partners Ltd., einem privaten Unternehmen aus British Columbia. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 1,7 Millionen CAD wurde in mehreren Bar- und Aktienzahlungen beglichen.

Talisman behält eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1,0 % auf die zukünftige Produktion aus den erworbenen Konzessionen ein. Das Unternehmen kann die Hälfte der NSR-Royalty (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit für 1,0 Millionen CAD zurückkaufen.

Zusammen verschaffen diese Beteiligungen Canary Gold einen dominanten und strategisch konsolidierten Grundbesitz in der Region Madeira River im Bundesstaat Rondônia, eine wenig erkundete Goldregion mit historischer Produktion in Brasilien.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel.: (604) 318-1448

www.canarygold.ca

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

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Die Canary Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,21 % und einem Kurs von 0,112EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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