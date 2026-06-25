Tom Lee: Warum er jetzt massiv am Kursziel des S&P 500 dreht!

Lee hob sein Kursziel an, da stärkere Unternehmensgewinne als zuvor vermutet die neue Annahme stützen.

Damit liegt er weitgehend im Einklang mit den optimistischen Prognosen großer Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citigroup, die beide bereits Jahresendziele von 8.000 beziehungsweise 8.100 Punkten für den US-Benchmark-Index prognostiziert haben.

"Wir geben ein Halbjahres-Update und erhöhen unser Jahresendziel für den S&P 500 von 7.700 auf 8.000. Dies ist hauptsächlich auf höhere Gewinne je Aktie für 2027 zurückzuführen, und wir haben ein niedrigeres Ziel-KGV", schreibt Lee am Mittwoch in einer Mitteilung.