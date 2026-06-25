Rallye in Fahrt
Tom Lee: Warum er jetzt massiv am Kursziel des S&P 500 dreht!
Tom Lee von Fundstrat Global Advisors hat sein Kursziel für den S&P 500 angehoben. Außerdem hat er neue Unternehmen in seine Bestenliste aufgenommen.
Lee hob sein Kursziel an, da stärkere Unternehmensgewinne als zuvor vermutet die neue Annahme stützen.
Damit liegt er weitgehend im Einklang mit den optimistischen Prognosen großer Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citigroup, die beide bereits Jahresendziele von 8.000 beziehungsweise 8.100 Punkten für den US-Benchmark-Index prognostiziert haben.
"Wir geben ein Halbjahres-Update und erhöhen unser Jahresendziel für den S&P 500 von 7.700 auf 8.000. Dies ist hauptsächlich auf höhere Gewinne je Aktie für 2027 zurückzuführen, und wir haben ein niedrigeres Ziel-KGV", schreibt Lee am Mittwoch in einer Mitteilung.
Er gehe weiterhin davon aus, dass sich die Kurs-Gewinn-Verhältnisse erhöhen würden, und bekräftigte, dass Investitionen in künstliche Intelligenz, Ausgaben für die Energieinfrastruktur, die Rückverlagerung von Produktionsstätten ins Inland und die Einführung der Blockchain-Technologie an der Wall Street auch in diesem Jahr die wichtigsten Treiber für Gewinne und Wirtschaftswachstum seien.
Dennoch warnte Lee davor, dass der Weg zum höheren Kursziel wahrscheinlich nicht einfach sein wird. Er erwartet, dass die Märkte im Laufe des Jahres drei großen Herausforderungen begegnen werden: der Bewährungsprobe für die neue Führungsriege der Federal Reserve (Fed), die neuen KI-Börsengänge von Anthropic und OpenAI, sowie das Risiko von Engpässen bei Erdölprodukten infolge des Iran-Kriegs.
Unter den Large-Cap-Unternehmen wurde Caterpillar neben den bereits ausgewählten Advanced Micro Devices, Arista Networks, Goldman Sachs und Quanta Services in die Top 5 aufgenommen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion