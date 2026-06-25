🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Rallye in Fahrt

    1153 Aufrufe 1153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tom Lee: Warum er jetzt massiv am Kursziel des S&P 500 dreht!

    Tom Lee von Fundstrat Global Advisors hat sein Kursziel für den S&P 500 angehoben. Außerdem hat er neue Unternehmen in seine Bestenliste aufgenommen.

    Rallye in Fahrt - Tom Lee: Warum er jetzt massiv am Kursziel des S&P 500 dreht!
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    Lee hob sein Kursziel an, da stärkere Unternehmensgewinne als zuvor vermutet die neue Annahme stützen.

    Damit liegt er weitgehend im Einklang mit den optimistischen Prognosen großer Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citigroup, die beide bereits Jahresendziele von 8.000 beziehungsweise 8.100 Punkten für den US-Benchmark-Index prognostiziert haben.

    "Wir geben ein Halbjahres-Update und erhöhen unser Jahresendziel für den S&P 500 von 7.700 auf 8.000. Dies ist hauptsächlich auf höhere Gewinne je Aktie für 2027 zurückzuführen, und wir haben ein niedrigeres Ziel-KGV", schreibt Lee am Mittwoch in einer Mitteilung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.904,22€
    Basispreis
    4,39
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.900,23€
    Basispreis
    4,56
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Er gehe weiterhin davon aus, dass sich die Kurs-Gewinn-Verhältnisse erhöhen würden, und bekräftigte, dass Investitionen in künstliche Intelligenz, Ausgaben für die Energieinfrastruktur, die Rückverlagerung von Produktionsstätten ins Inland und die Einführung der Blockchain-Technologie an der Wall Street auch in diesem Jahr die wichtigsten Treiber für Gewinne und Wirtschaftswachstum seien.

    Dennoch warnte Lee davor, dass der Weg zum höheren Kursziel wahrscheinlich nicht einfach sein wird. Er erwartet, dass die Märkte im Laufe des Jahres drei großen Herausforderungen begegnen werden: der Bewährungsprobe für die neue Führungsriege der Federal Reserve (Fed), die neuen KI-Börsengänge von Anthropic und OpenAI, sowie das Risiko von Engpässen bei Erdölprodukten infolge des Iran-Kriegs.

    Unter den Large-Cap-Unternehmen wurde Caterpillar neben den bereits ausgewählten Advanced Micro Devices, Arista Networks, Goldman Sachs und Quanta Services in die Top 5 aufgenommen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7769,95Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rallye in Fahrt Tom Lee: Warum er jetzt massiv am Kursziel des S&P 500 dreht! Tom Lee von Fundstrat Global Advisors hat sein Kursziel für den S&P 500 angehoben. Außerdem hat er neue Unternehmen in seine Bestenliste aufgenommen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     