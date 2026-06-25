Preis bekannt, Online-Modus offen: Das große Fragezeichen hinter GTA VI

Der Preis für die Standardversion entspricht exakt dem Basisszenario, das Jefferies-Analyst James Heaney im Vorfeld erwartet hatte. Sein Kursziel von 300 US-Dollar und die Kaufempfehlung für die Aktie bleiben unverändert.

Am Donnerstag hat der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel "Grand Theft Auto VI" begonnen. Der Erscheinungstermin wurde für den 19. November bestätigt. Preislich liegt die Fortsetzung des legendären Videospiels bei 79,99 US-Dollar. Die Aktie von Hersteller Take-Two Interactive legte im vorbörslichen Handel leicht zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für 99,99 US-Dollar gibt es die "Ultimate Edition" mit zusätzlichen Fahrzeugen, Outfits und Anpassungsoptionen für den Einzelspielermodus. Heaney weist darauf hin, dass damit faktisch 100 US-Dollar für das vollständige Einzelspieler-Erlebnis fällig werden, auch wenn die Mehrzahl der Käufer voraussichtlich zur günstigeren Version greift.

Auffällig ist, was fehlt: Keine der beiden Editionen enthält Inhalte für GTA VI Online. Beim Vorgänger "Red Dead Redemption 2" hatte Take-Two 2018 noch eine dritte Version angeboten, die frühen Zugang zum Online-Modus beinhaltete. Heaney formuliert die Kernfrage des Reports direkt: Ob das bedeute, dass GTA VI Online hinter dem Zeitplan zurückliege, oder ob Rockstar Games schlicht einen eigenständigen Marketingzyklus für den Online-Modus plane, lasse sich derzeit nicht abschließend beurteilen.

Das Szenario, dass der Online-Modus wie einst bei "Red Dead Online" als unfertige Beta startet und die ursprüngliche Launch-Dynamik nicht nutzen kann, nennt Jefferies ausdrücklich als das größte Einzelrisiko für die Aktie.

Ein weiteres Detail mit Margenpotenzial: Die physische Version des Spiels enthält keine Disc, sondern lediglich einen Download-Code. Das senkt die Produktionskosten und dürfte den Anteil digitaler Verkäufe erhöhen, die für Take-Two margenträchtiger sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 210EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.





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