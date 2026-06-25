🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTake-Two Interactive Software AktievorwärtsNachrichten zu Take-Two Interactive Software

    Für 79,99 US-Dollar

    773 Aufrufe 773 0 Kommentare 0 Kommentare

    Preis bekannt, Online-Modus offen: Das große Fragezeichen hinter GTA VI

    Seit Mitternacht können Fans die neue Version des legendären Videospiels "Grand Theft Auto" vorbestellen. GTA VI kommt im November mit reichlich Verspätung auf den Markt.

    Für Sie zusammengefasst
    Für 79,99 US-Dollar - Preis bekannt, Online-Modus offen: Das große Fragezeichen hinter GTA VI
    Foto: ZUMAPRESS.com | Angga Budhiyanto - picture alliance

    Am Donnerstag hat der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel "Grand Theft Auto VI" begonnen. Der Erscheinungstermin wurde für den 19. November bestätigt. Preislich liegt die Fortsetzung des legendären Videospiels bei 79,99 US-Dollar. Die Aktie von Hersteller Take-Two Interactive legte im vorbörslichen Handel leicht zu.

    Der Preis für die Standardversion entspricht exakt dem Basisszenario, das Jefferies-Analyst James Heaney im Vorfeld erwartet hatte. Sein Kursziel von 300 US-Dollar und die Kaufempfehlung für die Aktie bleiben unverändert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Take-Two Interactive Software AG!
    Long
    219,86€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 12,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    260,87€
    Basispreis
    2,38
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für 99,99 US-Dollar gibt es die "Ultimate Edition" mit zusätzlichen Fahrzeugen, Outfits und Anpassungsoptionen für den Einzelspielermodus. Heaney weist darauf hin, dass damit faktisch 100 US-Dollar für das vollständige Einzelspieler-Erlebnis fällig werden, auch wenn die Mehrzahl der Käufer voraussichtlich zur günstigeren Version greift.

    Take-Two Interactive Software

    +0,58 %
    +7,85 %
    +8,07 %
    +29,10 %
    +2,50 %
    +64,61 %
    +45,92 %
    +560,66 %
    +3.200,17 %
    ISIN:US8740541094WKN:914508
    Take-Two Interactive Software direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auffällig ist, was fehlt: Keine der beiden Editionen enthält Inhalte für GTA VI Online. Beim Vorgänger "Red Dead Redemption 2" hatte Take-Two 2018 noch eine dritte Version angeboten, die frühen Zugang zum Online-Modus beinhaltete. Heaney formuliert die Kernfrage des Reports direkt: Ob das bedeute, dass GTA VI Online hinter dem Zeitplan zurückliege, oder ob Rockstar Games schlicht einen eigenständigen Marketingzyklus für den Online-Modus plane, lasse sich derzeit nicht abschließend beurteilen.

    Das Szenario, dass der Online-Modus wie einst bei "Red Dead Online" als unfertige Beta startet und die ursprüngliche Launch-Dynamik nicht nutzen kann, nennt Jefferies ausdrücklich als das größte Einzelrisiko für die Aktie.

    Ein weiteres Detail mit Margenpotenzial: Die physische Version des Spiels enthält keine Disc, sondern lediglich einen Download-Code. Das senkt die Produktionskosten und dürfte den Anteil digitaler Verkäufe erhöhen, die für Take-Two margenträchtiger sind.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 210EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 219,45$, was einem Rückgang von -7,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Für 79,99 US-Dollar Preis bekannt, Online-Modus offen: Das große Fragezeichen hinter GTA VI Seit Mitternacht können Fans die neue Version des legendären Videospiels "Grand Theft Auto" vorbestellen. GTA VI kommt im November mit reichlich Verspätung auf den Markt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     