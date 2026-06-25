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    Hitze

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    AKW in der Schweiz droht Abschaltung

    Für Sie zusammengefasst
    • Hitzewelle droht vorübergehender Abschaltung Beznau
    • Aare über 25 Grad drei Tage führt zum Herunterfahren
    • Leistung halbiert Wasserentnahme erwärmt die Aare
    Hitze - AKW in der Schweiz droht Abschaltung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEZNAU (dpa-AFX) - Wegen der Hitzewelle droht dem Atomkraftwerk Beznau in der Schweiz die vorübergehende Abschaltung. Das kann nach Angaben des Energieunternehmens Axpo am Freitag der Fall sein. Grund ist die hohe Temperatur des Flusses Aare. Ist der Fluss nach Einleitung des für die beiden Reaktoren benötigten Kühlwassers drei Tage lang wärmer als 25 Grad, müsse das AKW heruntergefahren werden, teilte Axpo mit. Dies geschehe mit Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt des Flusses.

    Kühlwasser erwärmt den Fluss

    Die Leistung der etwa 55 Jahre alten Reaktoren war den Angaben zufolge schon am Dienstag um die Hälfte reduziert worden. Für deren Betrieb wird Wasser aus der Aare entnommen, das die Reaktoren kühlt und sich dabei um einige Grad erwärmt. Das Wasser wird dann in den Fluss zurückgeleitet und kann zu dessen Temperatursteigerung beitragen.

    Ausnahmen für ein etwaiges Herunterfahren gelten laut Betreiber, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, zur Sicherung der Netzstabilität oder aus Gründen der nuklearen Sicherheit erforderlich ist./mrd/DP/nas







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    Hitze AKW in der Schweiz droht Abschaltung Wegen der Hitzewelle droht dem Atomkraftwerk Beznau in der Schweiz die vorübergehende Abschaltung. Das kann nach Angaben des Energieunternehmens Axpo am Freitag der Fall sein. Grund ist die hohe Temperatur des Flusses Aare. Ist der Fluss nach …
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