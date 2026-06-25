Wie der Globus ohne die USA Handel treibt

Angeführt von der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum und ihrem brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva haben die staatlichen Energieriesen Pemex und Petrobras eine weitreichende strategische Kooperation vereinbart. Dabei geht es erst einmal um Ölexploration und Technologieaustausch, die Konsequenzen reichen aber deutlich weiter.

Die Welt lernt, ohne die USA Handel zu treiben. Deutlicher als je zuvor zeigt sich diese neue Realität in Lateinamerika. Die jüngste Allianz zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Region, Mexiko und Brasilien, markiert einen wichtigen Meilenstein.

Angesichts des wachsenden Drucks aus den USA, geopolitischer Unsicherheiten und drohender Handelsbarrieren emanzipieren sich die lateinamerikanischen Schwergewichte im Eiltempo. Sie diversifizieren ihre Lieferketten, ersetzen asiatische Importe durch regionalen Handel und beweisen, dass die Ära der absoluten US-Dominanz im Hinterhof Washingtons vorbei ist. Für US-Präsident Donald Trump, der den politischen Einfluss auf die Region ausweiten will, ist das ein Rückschlag.

Diese strategische Abkopplung von den USA ist kein lateinamerikanisches Einzelphänomen, sondern Teil einer globalen Neukomposition. Am anderen Ende der Welt hat sich zeitgleich eine Dynamik entwickelt, die das traditionelle Machtgefüge weiter ankratzt. China hat die Zölle für über 50 afrikanische Staaten komplett gestrichen. Damit öffnet sich der riesige chinesische Markt im Gegenzug für einen exklusiven Zugang zu den kritischen Rohstoffen der Zukunft. Diese Bewegung verzahnt sich nahtlos mit der afrikanischen Freihandelszone AfCFTA, die den innerafrikanischen Markt stärkt. Während die USA versuchen, ihre Lieferketten durch protektionistische Maßnahmen im Inland zu schützen, schafft der Rest der Welt vollendete Tatsachen.

Auch der indische Subkontinent hat sich zu einem Hauptdarsteller dieser neuen, USA-freien Handelsarchitektur gemausert. Gleich an mehreren Fronten hat Neu-Delhi wichtige Partnerschaften geschlossen mit Nationen, die sich aus der amerikanischen Abhängigkeit lösen wollen. Das frisch greifende Handelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union sowie die parallelen, im Rekordtempo vorangetriebenen Verhandlungen Kanadas mit Indien zeigen ein klares Muster: Selbst traditionelle Verbündete der USA wie Kanada suchen im pazifischen Raum nach neuen, verlässlichen Partnerschaften, um das Klumpenrisiko des US-Marktes zu minimieren.

Zusammen mit dem Durchbruch des EU-Mercosur-Abkommens entsteht ein dichtes Netz aus Verträgen und Allianzen, das den amerikanischen Kontinent wirtschaftlich zunehmend isoliert. Die Welt lernt nicht nur, ohne die USA zu handeln – sie hat bereits gelernt, ohne sie zu florieren.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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