Besonders beachtet!
SpaceX Aktie steigt auf 139,50€ - 25.06.2026
Am 25.06.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um +2,42 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.
Wie hat sich die SpaceX-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 139,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,42 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,30 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 139,50€, mit einem Plus von +2,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SpaceX Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,88 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -16,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +3,88 % gewonnen.
SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,62 %
|1 Monat
|+3,88 %
|3 Monate
|+3,88 %
|1 Jahr
|+3,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SpaceX-Aktie vorwiegend um Kursentwicklung und Bewertung. Es gibt spekulative Zielmarken um 800 USD in wenigen Wochen, aber auch Warnungen vor Volatilität und möglichen Rückschlägen. Debattiert wird über IPO-/Indexaufnahme (Nasdaq-100, MSCI) und deren Einfluss auf ETF-Nachfrage, Haltefristen sowie Derivate. Einzelne Trader nennen Kaufpreise um 130 USD; Starlink-Themen stehen weniger im Fokus.
Zur SpaceX Diskussion
Informationen zur SpaceX Aktie
Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Bil. € wert.
SpaceX: Aktie zu billig, um wahr zu sein?
Die SpaceX-Aktie erlebt nach einem turbulenten IPO und rasanten Kursanstiegen einen Abverkauf. Bietet ein Kauf riesige Chancen oder knallt die Aktie auf den Boden der Tatsachen?
Dieser Mega-Auftrag lässt Rheinmetall wie einen Winzling aussehen!
Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen gewaltigen Auftrag der US-Streitkräfte erhalten. Vom Auftragsvolumen kann Rheinmetall nur träumen.
SpaceX nach Rekord-IPO: Aktie fällt 14% – KI-Deals vs. Milliardendefizit
Die Euphorie um den jüngsten Börsengang von SpaceX hat binnen weniger Tage deutlich nachgelassen. Nachdem die Aktie nach dem Rekord-IPO am 12. Juni zunächst Emporkömmling spielte und kurzzeitig bei 225 US-Dollar ein Rekordhoch mit einer …
SpaceX Aktie jetzt kaufen?
Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.