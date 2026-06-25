SpaceX Aktie steigt auf 139,50€ - 25.06.2026

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SpaceX Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,88 %.

Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 139,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,42 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,30 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 139,50€, mit einem Plus von +2,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -16,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +3,88 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,62 % 1 Monat +3,88 % 3 Monate +3,88 % 1 Jahr +3,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SpaceX-Aktie vorwiegend um Kursentwicklung und Bewertung. Es gibt spekulative Zielmarken um 800 USD in wenigen Wochen, aber auch Warnungen vor Volatilität und möglichen Rückschlägen. Debattiert wird über IPO-/Indexaufnahme (Nasdaq-100, MSCI) und deren Einfluss auf ETF-Nachfrage, Haltefristen sowie Derivate. Einzelne Trader nennen Kaufpreise um 130 USD; Starlink-Themen stehen weniger im Fokus.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Bil. € wert.

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SpaceX Aktie jetzt kaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+2,76 % -16,62 % -12,53 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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