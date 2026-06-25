Eudia kündigt Zusammenarbeit mit Microsoft an, um „Expert Digital Twins“ für Unternehmen zu skalieren

PALO ALTO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Eudia, das „System of Intelligence“ für Rechts- und Geschäftsteams in Unternehmen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, die Produktintegrationen in Microsoft 365-Anwendungen über Add-Ins und APIs, die technische Bereitstellung auf Basis der Microsoft Azure-Infrastruktur sowie eine gemeinsame Go-to-Market-Strategie mit der Unternehmensvertriebsorganisation von Microsoft umfasst. Ehrgeizige Unternehmen wie ServiceNow, Cargill, Toshiba, Ecolab und Bayer nutzen Eudia bereits innerhalb von Microsoft 365 – darunter Microsoft Word, Outlook, SharePoint und OneDrive –, um Expertenwissen für die internen Rechtsabteilungen und die von ihnen betreuten Teams skalierbar bereitzustellen. Integrationen für Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot und PowerPoint sind geplant.

Eudia wurde von Anfang an für Microsoft 365 entwickelt. Interne Rechtsabteilungen erstellen Entwürfe und nehmen Korrekturen in Word vor, verhandeln in Outlook, speichern Vorlagen und unterzeichnete Verträge in SharePoint und OneDrive und arbeiten über Teams mit den Abteilungen Vertrieb, Beschaffung, Marketing und Finanzen zusammen. Eudia trifft sie dort, wo die Arbeit bereits stattfindet, und stellt „Expert Digital Twins“ des Expertenwissens jedes Kunden sowie eine Reihe spezialisierter Agenten bereit, darunter Argumentationsanalyse, Fallanalyse, Vertragsberichterstattung und andere – alles auf der Grundlage des institutionellen Wissens des Kunden.

Eudia basiert auf Azure und nutzt hochverfügbare, skalierbare und konforme Rechen- und Speicherressourcen sowie Foundation-Modelle und die Microsoft-Sicherheitsinfrastruktur, die für den Einsatz von KI auf Unternehmensebene konzipiert sind. Gemeinsame Kunden von Microsoft und Eudia können Eudia im Microsoft Marketplace erwerben.

„Das Wissen von Unternehmen ist innerhalb von Microsoft 365 zugänglich. Vorlagen, abgeschlossene Verträge und Präzedenzfälle befinden sich in Word, SharePoint, Outlook und Teams. Der Aufbau von Eudia auf Microsoft Azure war der einzige Weg, um „Expert Digital Twins“ und spezialisierte Agenten genau dort bereitzustellen, wo die Arbeit bereits stattfindet. Unsere Zusammenarbeit beschleunigt die nächsten Schritte unserer gemeinsamen Kunden“, sagte Ashish Agrawal, CTO und Mitbegründer von Eudia.