SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 25.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Sie fällt um -2,05 % auf 132,12€. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,05 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -9,48 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -3,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,00 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -35,73 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,90 % 1 Monat -13,00 % 3 Monate -9,48 % 1 Jahr -47,30 %

Informationen zur SAP Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:45 Uhr

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 162,58 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,90 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,62 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,12 %. ServiceNow verliert -1,94 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,02 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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