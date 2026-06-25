BRANICKS Group Aktie bricht massiv ein - 25.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BRANICKS Group Aktie. Sie fällt um -15,00 % auf 0,9520€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die BRANICKS Group ist ein führendes Unternehmen in der digitalen Transformation, spezialisiert auf IT-Beratung und Softwareentwicklung. Sie dominiert den DACH-Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Accenture und IBM. Ihr USP liegt in maßgeschneiderten Lösungen und innovativer KI-Integration.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BRANICKS Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,97 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BRANICKS Group Aktie damit um +44,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BRANICKS Group -32,14 % verloren.

BRANICKS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +44,01 % 1 Monat -0,43 % 3 Monate -11,97 % 1 Jahr -39,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BRANICKS Group Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:46 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die BRANICKS-Aktie: Debatten drehen sich um Refinanzierung bis 2030, Verlängerung der Schuldscheine und das Finanzierungskonzept sowie potenzielle Kapitalmaßnahmen (Gratisaktien, KE) und deren Einfluss auf Bewertung und Kurs. Weitere Themen sind Insolvenzrisiko, geplante Audit-Veröffentlichungen (Jahresabschluss 2025) und die Beurteilung der Managementqualität. Der kursseitige Sprung vor Meldungen wird kritisch diskutiert; Insiderhandel-Vorwürfe werden erwähnt.

Informationen zur BRANICKS Group Aktie

Es gibt 84 Mio. BRANICKS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,55 Mio. € wert.

Die Branicks Group AG hat den Termin für die Veröffentlichung ihres geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025 auf den 27. Juli 2026 konkretisiert. Am selben Tag will das Immobilien-Unternehmen auch die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorlegen. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,75 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,97 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +3,06 %. Vonovia legt um +3,52 % zu Aroundtown notiert im Minus, mit -0,76 %.

BRANICKS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die BRANICKS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BRANICKS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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