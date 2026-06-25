DroneShield Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 25.06.2026

Die DroneShield Aktie ist bisher um -5,18 % auf 1,4175€ gefallen. Das sind -0,0775 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,18 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DroneShield Verluste von -44,10 % hinnehmen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine negative Entwicklung von -26,06 % erlebt.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,91 % 1 Monat -29,06 % 3 Monate -44,10 % 1 Jahr +21,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:46 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um DS-Kursentwicklung und Bewertung: Skepsis, ob DS nur Nischenanbieter ist oder Übernahme-/Pleitekandidat. Kurs zu hoch, KUV/KGV hoch, Wachstum und Margen bleiben unklar. Diskussion über einen vermeintlichen 6,2 Mio-Vertrag Asia-Pazifik mit Skepsis zur Verlässlichkeit. Charttechnisch wird ein mögliches Ziel um 1,7 AUD genannt; Short-Quote- bzw. Risikothemen werden betont.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,62 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,07 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,54 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,09 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar