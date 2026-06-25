Qualcomm Aktie klettert deutlich - 25.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +10,13 % konnte die Qualcomm Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Qualcomm Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 191,14€, mit einem Plus von +10,13 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Qualcomm einen Gewinn von +74,03 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um +4,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qualcomm +32,96 % gewonnen.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,01 % 1 Monat -5,81 % 3 Monate +74,03 % 1 Jahr +45,13 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:46 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,31 Mrd. € wert.

Im Mittagshandel ziehen Europas Börsen an, der DAX wird von der Infineon-Rallye beflügelt. Wall Street steuert auf Gewinne zu. Öl fällt weiter, Gold unter 4.000 US-Dollar.

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Qualcomm setzt künftig deutlich stärker auf KI, Rechenzentren, Automotive und IoT. Die angepasste Umsatzprognose sorgt an der Börse für große Begeisterung.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,31 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +9,32 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +4,01 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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