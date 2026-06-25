🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qualcomm Aktie klettert deutlich - 25.06.2026

    Am 25.06.2026 ist die Qualcomm Aktie, bisher, um +10,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.

    Besonders beachtet! - Qualcomm Aktie klettert deutlich - 25.06.2026
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

    Wie hat sich die Qualcomm-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +10,13 % konnte die Qualcomm Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Qualcomm Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 191,14, mit einem Plus von +10,13 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!
    Short
    212,70€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    188,88€
    Basispreis
    2,51
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Qualcomm einen Gewinn von +74,03 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um +4,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qualcomm +32,96 % gewonnen.

    Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,01 %
    1 Monat -5,81 %
    3 Monate +74,03 %
    1 Jahr +45,13 %
    Stand: 25.06.2026, 14:46 Uhr

    Informationen zur Qualcomm Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,31 Mrd. € wert.

    DAX baut Gewinne aus, Europabörsen fester – Ölpreis sackt weiter ab


    Im Mittagshandel ziehen Europas Börsen an, der DAX wird von der Infineon-Rallye beflügelt. Wall Street steuert auf Gewinne zu. Öl fällt weiter, Gold unter 4.000 US-Dollar.

    Ist die Neuausrichtung so viel wert?


    Mit einem Kurssprung von +12% setzt sich die Qualcomm-Aktie am Donnerstagmorgen im europäischen Handel an die Spitze des Nasdaq 100. Was steckt hinter der starken Performance des US-Halbleiterkonzerns und können Anleger noch auf weitere Kurssteigerungen hoffen? Strategische Neuausrichtung Auslöser des Kurssprungs der Qualcomm-Aktie waren einige Ankündigungen auf dem Investorentag des Technologiekonzerns, die es wahrlich in […] The post Qualcomm-Aktie +12%: Ist die Neuausrichtung so viel wert? first appeared on sharedeals.de.

    Qualcomm verdoppelt Umsatzziel – Aktie schießt zweistellig nach oben


    Qualcomm setzt künftig deutlich stärker auf KI, Rechenzentren, Automotive und IoT. Die angepasste Umsatzprognose sorgt an der Börse für große Begeisterung.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,31 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +9,32 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +4,01 %.

    Qualcomm Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qualcomm

    +9,69 %
    +4,01 %
    -5,81 %
    +74,03 %
    +45,13 %
    +86,02 %
    +68,11 %
    +313,39 %
    +6.237,55 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121
    Qualcomm direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Qualcomm Aktie klettert deutlich - 25.06.2026 Am 25.06.2026 ist die Qualcomm Aktie, bisher, um +10,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     