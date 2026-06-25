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    Besonders beachtet!

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    Palantir Aktie fällt auf 97,95€ - 25.06.2026

    Am 25.06.2026 ist die Palantir Aktie, bisher, um -2,01 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie fällt auf 97,95€ - 25.06.2026
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.06.2026

    Mit einer Performance von -2,01 % musste die Palantir Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 97,95, mit einem Minus von -2,01 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Palantir mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,68 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Palantir bisher ein Minus von -37,16 %.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,36 %
    1 Monat -17,86 %
    3 Monate -27,68 %
    1 Jahr -20,84 %
    Stand: 25.06.2026, 14:47 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,00 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,60 %.

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    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -4,68 %
    -16,07 %
    -19,50 %
    -29,13 %
    -22,42 %
    +671,71 %
    +347,52 %
    +1.080,08 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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    Markt Bote
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