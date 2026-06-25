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    Besonders beachtet!

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    Adyen Parts Sociales Aktie heute im Minus - 25.06.2026

    Am 25.06.2026 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um -2,20 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.

    Besonders beachtet! - Adyen Parts Sociales Aktie heute im Minus - 25.06.2026
    Foto: Adyen

    Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

    Adyen Parts Sociales Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.06.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,20 % verliert die Adyen Parts Sociales Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Adyen Parts Sociales insgesamt ein Minus von -6,08 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -38,41 % verloren.

    Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,42 %
    1 Monat -13,21 %
    3 Monate -6,08 %
    1 Jahr -47,66 %
    Stand: 25.06.2026, 14:47 Uhr

    Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,90 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 25.06. - E-Stoxx 50 stark +0,96 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 25.06. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Adyen Parts Sociales

    Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,44 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,53 %.

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    Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adyen Parts Sociales

    -2,20 %
    -8,42 %
    -13,21 %
    -6,08 %
    -47,66 %
    -45,22 %
    -58,26 %
    +76,84 %
    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4
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    Autor
    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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