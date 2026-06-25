ASML Holding Aktie - Kurs legt am 25.06.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,71 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.622,20€, mit einem Plus von +4,71 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ASML Holding einen Gewinn von +33,01 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um -2,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +76,27 % gewonnen.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,02 % 1 Monat +12,67 % 3 Monate +33,01 % 1 Jahr +132,07 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:47 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 628,49 Mrd. € wert.

Das Kursfeuerwerk bei Micron nach den Quartalszahlen des Chipkonzerns lässt am Donnerstag international die Chip- und Speicherwerte wieder mächtig anspringen. Nachdem die Titel des amerikanischen Tech-Unternehmens im außerbörslichen Handel um fast …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,67 %. Canon notiert im Plus, mit +1,61 %. Tepco notiert im Plus, mit +3,46 %.

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar