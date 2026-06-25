Lenzing Aktie unter Verkaufsdruck - 25.06.2026

Mit einer Performance von -3,13 % musste die Lenzing Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Lenzing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,92 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,13 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lenzing ist ein österreichischer Faserhersteller, spezialisiert auf holzbasierte Cellulosefasern (u.a. TENCEL, LENZING ECOVERO) für Textil- und Vliesstoffindustrie. Starke Position im Premium- und Nachhaltigkeitssegment. Wichtige Wettbewerber: Birla Cellulose, Sateri, Tangshan Sanyou. USP: eigene Zellstoffbasis, hohe Faserqualität, ausgeprägte Nachhaltigkeits- und Zertifizierungsstandards.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lenzing-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,97 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lenzing einen Anstieg von +10,97 %.

Lenzing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,98 % 1 Monat +3,20 % 3 Monate +10,97 % 1 Jahr +7,05 %

Informationen zur Lenzing Aktie

Stand: 25.06.2026, 14:48 Uhr

Es gibt 39 Mio. Lenzing Aktien. Damit ist das Unternehmen 957,73 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Lenzing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenzing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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