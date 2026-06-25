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    US-Jobmarkt überrascht

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    Trotz KI-Jobangst: US-Arbeitsmarkt zeigt überraschende Stärke

    Die US-Erstanträge sinken überraschend, doch steigende Folgeanträge und schwache Neueinstellungen trüben das Bild am Arbeitsmarkt.

    US-Jobmarkt überrascht - Trotz KI-Jobangst: US-Arbeitsmarkt zeigt überraschende Stärke
    Foto: OpenAI

    Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragten, ist in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken, was auf die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes hindeutet. Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenhilfe gingen in der Woche bis zum 20. Juni saisonbereinigt um 12.000 auf 215.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für die vergangene Woche 225.000 Anträge prognostiziert.

    Die Daten umfassten den Feiertag Juneteenth vom vergangenen Freitag, der möglicherweise zu dem stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang beigetragen hat. Anträge sind üblicherweise zwischen Ende Mai und Juni, dem Ende des Schuljahres, komplexer, da einige Bundesstaaten es auch nicht-lehrenden Mitarbeitern ermöglichen, während der langen Schulferien Arbeitslosengeld zu beantragen. Saisonale Faktoren, das von der Regierung verwendete Modell zur Bereinigung der Daten um saisonale Schwankungen, erfassen diese Entwicklungen nicht immer. Obwohl die Anträge in diesem Jahr im oberen Bereich der Spanne von 190.000 bis 230.000 lagen, gab es keine wesentlichen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, der sich nach den Schwierigkeiten im letzten Jahr wieder erholt hat.

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    Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Arbeitgeber angesichts der durch den von den USA angeführten Krieg gegen den Iran verursachten Kostenexplosionen zu Massenentlassungen greifen. Unternehmen bleiben jedoch bei Neueinstellungen vorsichtig. Die Zahl der Arbeitslosen, die nach einer ersten Woche Unterstützung Leistungen beziehen – ein Indikator für Neueinstellungen –, stieg in der Woche bis zum 13. Juni saisonbereinigt um 21.000 auf 1,821 Millionen, wie aus dem Bericht zu den Anträgen hervorgeht. Die sogenannten Folgeanträge beziehen sich auf den Zeitraum, in dem die Regierung die Haushalte für die Ermittlung der Arbeitslosenquote im Juni befragte.

     

    Die Arbeitslosenquote liegt seit drei Monaten unverändert bei 4,3 Prozent. Trotzdem führt die schwache Einstellungsdynamik dazu, dass viele Arbeitslose lange Zeit ohne Job bleiben. Auch Hochschulabsolventen haben es schwer, Einstiegspositionen zu finden – ein Trend, der teilweise darauf zurückgeführt wird, dass Unternehmen für einige dieser Stellen künstliche Intelligenz einsetzen. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit stieg im Mai auf 11,6 Wochen – den längsten Zeitraum seit November 2021 – nach 11,0 Wochen im April, wie die Regierung diesen Monat mitteilte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,135USD auf Forex (25. Juni 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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