Private Einkommen steigen stärker als erwartet - PCE-Inflation legt zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen unerwartet stark gestiegen. Im Mai legten sie im Monatsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt nur mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Einkommen noch stagniert.

Die privaten Konsumausgaben zogen im Mai ebenfalls um 0,7 Prozent an. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben noch um abwärts revidierte 0,4 Prozent zugelegt.