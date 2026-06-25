DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 68 auf 70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns dürfte 4 Prozent über der Konsensschätzung liegen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Unternehmen sein Jahresziel für das organische Wachstum erhöhen./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 94,81EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 68

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

